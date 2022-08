Die Top-Themen der Woche: Endlich heraus aus dem Sommerloch

Habt ihr an diesem Wochenende auch morgens das Fenster aufgemacht und euch gefreut, wie euch die wunderbar kühle Luft entgegenkommt? Die letzten Wochen waren mir persönlich viel zu warm und auch in der Tech-Welt war nicht besonders viel los.

Das dürfte sich aber spätestens in der kommenden Woche ändern. Immerhin meldet sich dann die IFA in Berlin nach zwei Jahren Corona-Pause zurück. Und natürlich werden auch wir mehrere Tage lang vor Ort sein, wenn denn hoffentlich nichts mehr dazwischen kommt. Das weiß man ja heutzutage nie so wirklich.

Kurz nach Europas größter Messe für Verbraucher-Elektronik geht es direkt mit dem nächsten Highlight weiter: Der Apple Keynote am 7. September. Diesen Termin haben die Herrschaften aus Cupertino in dieser Woche offiziell angekündigt. Was wir sehen werden? Die neuen iPhone-Modelle und vermutlich auch mindestens eine neue Apple Watch.

Neues auf appgefahren.de und im Baustein.Blog

Im Hueblog haben wir in dieser Woche eine neue Leuchtmittel-Serie von Philips Hue ausfindig gemacht, die Lightguides mit ihrer besonderen Optik. Im Baustein.Blog haben wir in dieser Woche einen Stunt-Park unter die Lupe genommen und verlosen ein DUPLO-Rennwagen-Set.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick