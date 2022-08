Bose QuietComfort Earbuds II: Neue In-Ear-Kopfhörer kommen

Rund um die IFA in Berlin, die ab dem 1. September offiziell beginnt, dürfte es die eine oder andere Hardware-Neuigkeit geben. Vermutlich auch schon vorher, denn irgendwie sickern immer irgendwelche Informationen durch. So hat das Team von WinFuture die neuen Bose QuietComfort Earbuds II ausfindig machen können.

Die In-Ear-Kopfhörer von Bose sollen in den kommenden Wochen für einen Listenpreis von 299 US-Dollar auf den Markt kommen, in Deutschland dürften wir uns wohl ebenfalls irgendwo rund um die 300 Euro bewegen. Was genau die zweite Generation besser kann, das ist allerdings noch ungewiss.

Bisher sind nur wenige technische Details durchgesickert. So soll die maximale Akkulaufzeit bei 6 Stunden liegen, wobei man den Hörgenuss unterwegs durch das allseits bekannte Ladecase verlängern kann.

Was bereits auffällt, das ist das veränderte Design der Bose QuietComfort Earbuds II, die auf den Fotos deutlich kompakter wirken als ihre Vorgänger. Diese standen relativ weit aus den Ohren heraus, was mich persönlich schon sehr stört.

Ausgestattet sein werden die Kopfhörer natürlich mit einer aktiven Geräuschunterdrückung, hier bietet Bose neben Sony und Sennheiser in den vergangenen Jahren das beste, was der Markt zu bieten hat. Man darf gespannt sein, ob die neuen In-Ears noch einmal einen Schritt nach vorne machen.