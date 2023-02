Die Top-Themen der Woche: HomePod und Sprachnachrichten

Ist der neue HomePod jetzt wirklich neu oder doch irgendwie alt? Fakt ist: Große Überraschungen gibt es beim HomePod der zweiten Generation nicht. Meine Kollegin Mel hat sich den smarten Lautsprecher trotzdem ausführlich für euch angesehen und berichtet von ihren Eindrücken.

Die für mich spannendste Meldung der Woche: WhatsApp testet in der iPhone-Beta derzeit eine Funktion, mit der eingehende Sprachnachrichten in Text umgewandelt werden können – direkt in der App, komplett auf dem Gerät. Hoffentlich wird dieses Feature bald per Update ausgerollt.

Das Angebot der Woche ist sicherlich das XLayer-Ladegerät mit drei USB-Anschlüssen und 65 Watt Leistung für nur 24,95 Euro. Alle Informationen, Links und den Gutscheincode für Amazon haben wir in diesem Artikel für euch zusammengefasst.

Neuigkeiten rund um Philips Hue

Auf unserem Hueblog gab es zum Ende der Woche gleich zwei spannende Meldungen. Zunächst konnten wir erste Produktbilder einer neuen Philips Hue Play HDMI Sync Box sichten, darüber hinaus hat Signify bekannt gegeben, dass die Produktion von zwei bereits angekündigten Lampen vorerst gestoppt wurde.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick