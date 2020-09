DuckDuckGo: Standardbrowser-Alternative inklusive Such-Widget

Mit iOS 14 ist es erstmals möglich, einen anderen Standardbrowser als Safari festzulegen. Wer statt Apples eigener Lösung lieber auf Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Opera oder andere Browser setzen möchte, kann dies ab sofort in den Einstellungen festlegen. Auch die Browser-Alternative DuckDuckGo (App Store-Link) wurde in dieser Hinsicht aktualisiert und für iOS 14 vorbereitet, und das sogar inklusive eines eigenen Such-Widgets.

So legt ihr DuckDuckGo (oder einen anderen installierten Webbrowser) als neuen Standard fest:

Einstellungen aufrufen Menü der gewählten Browser-App aufrufen Eintrag „Standard-Browser-App“ auswählen Neuen Standard-Browser festlegen

Auch E-Mail-Apps können übrigens jetzt neu als Standard-Anwendung festgelegt werden. Das Vorgehen ist dabei identisch. Bisher unterstützen als Dritt-Apps Spark und Microsoft Outlook diese Option.

DuckDuckGo verfügt neben der Möglichkeit, als Standardbrowser definiert zu werden, auch über ein neues eigenes Widget für die Websuche. Dieses Such-Widget kann nach der Installation bzw. dem Update auf die aktuelle Version 7.53.0 unter iOS 14 auf dem Homescreen eingeblendet werden. Dazu haltet ihr den Homescreen länger gedrückt, wählt oben links am Displayrand das „+“ aus und sucht nach DuckDuckGo in der Widget-Liste. Dort solltet ihr dann die Möglichkeit haben, das Widget in drei unterschiedlichen Größen zum Homescreen hinzuzufügen.