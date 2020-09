WeatherPro mit neuer Beta – aber weiter ohne Widget

In den vergangenen Jahren habe ich einen großen Favoriten gehabt, was die aktuelle Wettervorhersage anbelangt: WeatherPro (App Store-Link). Seit sicherlich sechs oder sieben Jahren hat die Anwendung einen festen Platz auf der ersten Seite meines iPhone-Homescreens, doch nun könnte es mit dem Start von iOS 14 eng werden für WeatherPro.

Immerhin bieten sich die neuen Widgets perfekt für Wetter-Apps an, um direkt auf dem Homescreen die aktuelle Wettervorhersage anzuzeigen. Doch genau das ist natürlich mit WeatherPro nicht möglich, zumindest zum aktuellen Zeitpunkt.

Anfang des Monats wurde in einem anderen Blog ja sogar darüber berichtet, dass die Weiterentwicklung von WeatherPro komplett gestoppt wurde und es in Zukunft keine weiteren Updates und Funktionen mehr geben soll. Zudem soll der US-Konzern DTN, der die deutschen Macher von WeatherPro vor geraumer Zeit übernommen hat, an einer globalen Anwendung arbeiten.

Nur ein Detail passt nicht zu dieser ganzen Geschichte: Gestern wurde eine neue TestFlight-Testversion von WeatherPro veröffentlicht. Irgendwo in einem stillen Kämmerlein scheint also doch noch jemand an einer kommenden Version der Wetter-App zu arbeiten. Von DTN gibt es zum aktuellen Zeitpunkt leider keine verwertbare Aussage zum Thema.

Und selbst wenn sich noch etwas tun sollte, was ja anscheinend der Fall ist, wird es bis zum finalen Release wohl ganz bestimmt noch mehrere Monate dauern. Genug Zeit also, um auch mal einer anderen App eine Chance zu geben. Neben vernünftigen Wetter-Daten sollte es faires Bezahl-Modell, eine schicke Optik und im besten Fall natürlich eine Unterstützung moderner iOS-Funktionen mit an Board sein. Welche Kandidaten sollten wir eurer Meinung nach mal ausprobieren?