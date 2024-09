Ein neues iPad mini wird wohl im Oktober vorgestellt

Während wir uns auf die anstehende iPhone-Keynote vorbereiten, die ja bekanntlich am 9. September um 19 Uhr startet, gibt Apple-Experte Mark Gurman einen Ausblick auf die Monate danach. Laut seinen Informationen stellt Apple im Oktober nicht nur neue Macs vor, sondern auch ein ein neues iPad mini. Das Oktober-Event ist noch nicht bestätigt, allerdings ist dieser Zeitrahmen realistisch, unter anderem hat Apple letztes Jahr die neuen MacBooks am 30. Oktober gezeigt.

Gurman verriet keine neuen Funktionen, die für die siebte Generation des iPad mini geplant sind, aber frühere Gerüchte deuteten darauf hin, dass die Upgrades einen schnelleren Chip, verbesserte Kameras auf der Vorder- und Rückseite, eine besseres Display, Unterstützung für Wi-Fi 6E und Bluetooth 5.3 sowie neue Farboptionen umfassen werden. Gleichzeitig hat auch Ming-Chi Kuo, wohl der bekanntestes Leaker wenn es um Apple-Produkte geht, enthüllt, dass die Massenproduktion in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 anläuft – was wiederum in den Zeitplan passt.

iPad mini 7 startet wohl noch im Oktober

Das aktuelle iPad mini hat Apple im September 2012 auf den Markt gebracht und danach eher stiefmütterlich behandelt. Zu den neuen Funktionen gehörten damals ein größeres 8,3-Zoll-Display, ein USB-C-Anschluss, Touch ID in der Seitentaste, der A15 Bionic-Chip, 5G-Unterstützung, eine 12-Megapixel-Rückkamera mit Center Stage, Kompatibilität mit dem Apple Pencil der zweiten Generation und mehr.

Da Mark Gurman davon ausgeht, dass auf einem Oktober Event „neue iPads“ enthüllt werden, scheint es logisch, dass weitere iPads ein Upgrade erhalten – zum Beispiel das Einsteiger-iPad.

