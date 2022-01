El Hijo: Niedliches Stealth Game im Spaghetti Western-Stil

Der deutsche App Store hält immer wieder schöne Überraschungen für Fans von hochwertigen Premium-Games bereit. Mit El Hijo („Der Sohn“) ist nun ein neues Spiel für iOS, iPadOS und das Apple TV erschienen (App Store-Link), das sich in diese Kategorie einfügt. Die Neuerscheinung ist für einmalige 9,99 Euro im App Store zu haben und kann ab iOS/iPadOS 13.0 bzw. tvOS 10.0 oder neuer bei 2,4 GB an benötigtem Speicherplatz installiert werden. Auch eine deutsche Lokalisierung ist mit an Bord, ebenso wie eine optionale Steuerung per Game Controller.

„‚El Hijo – A Wild West Tale‘ ist ein aufregendes Spaghetti-Western-Stealth-Spiel, in dem Du ein Junge bist, der auf der Suche nach seiner Mutter ins Abenteuer zieht. Als Sechsjähriger musst du dich als ‚El Hijo‘ immer an den Gefahren in deiner Welt vorbeischleichen. Mit jeder Herausforderung gewinnst du mehr Selbstvertrauen und Gerissenheit und wirst immer besser dabei, an deinen Feinden vorbeizukommen. Auf deiner Reise findest du dich in einem abgelegenen Kloster, einem rauen und unversöhnlichen Wüstenstreifen und in einer Grenzstadt voller Verbrechen und Schurkerei wieder.“

So berichtet das Team von Handy-Games.com, das als Publisher dieses Spiels agierte, im deutschen App Store. Entwickelt wurde El Hijo von Honig Studios und Quantumfrog. Gehalten in einem hochwertig wirkenden Comic-Stil, hat man im Spiel den Wilden Westen zu erkunden und dabei dunkle Klöster, Wüsten und Boomtows zu besuchen. Ein wenig erinnert El Hijo daher an klassische Spaghetti Westerns aus den 60er und 70er Jahren.

Auf dem Weg des kleinen Jungen liegen zahlreiche knifflige Rätsel, bei denen sich das Kind vor Gesetzlosen verstecken und im Schatten agieren muss. „Verwende ein Arsenal an taktischen Spielzeugen, um an den Desperados vorbeizukommen“, beschreiben die Publisher einen Aspekt des Gameplays. El Hijo unterstützt dabei zudem kompatible Game Controller wie den PS4 Dual Shock oder den Nimbus von SteelSeries. Alternativ ist der Spiele-Titel auch in den entsprechenden Stores für die PlayStation 4, die Nintendo Switch und die Xbox One erhältlich. Wenn ihr noch weitere Eindrücke zur Neuerscheinung sammeln wollt, empfehlen wir euch abschließend den eingebundenen Trailer bei YouTube.