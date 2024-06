Elon Musk: iOS 18 ist eine „Sicherheitsverletzung“ wegen ChatGPT-Integration

Unseren täglichen Musk geb uns heute, könnte wohl mittlerweile die Überschrift zu den angehäuften Artikeln bezüglich des exzentrischen und nicht um einen Kommentar verlegenen Tesla-, Space X- und Twitter/X-Chefs lauten. Nun hat sich Elon Musk nach der Apple-Keynote am gestrigen Abend auch zum neuen iOS 18 und der damit einhergehenden ChatGPT-Integration geäußert.

Wie gestern bei der WWDC 2024-Keynote angekündigt, wird iOS 18 eine Reihe neuer Apple Intelligence-Funktionen sowie eine Integration mit ChatGPT für Dinge wie Bilderzeugung und Schreibhilfe erhalten. Nutzer und Nutzerinnen können zum Beispiel optional ihre Siri-Anfragen an ChatGPT weitergeben.

Elon Musk hat die Neuigkeiten zu iOS 18 erfahren und meldete sich nach der Keynote bei Twitter/X zu Wort. Er bezeichnet die OpenAI-Integration als „inakzeptable Sicherheitsverletzung“ und droht damit, die Verwendung von Apple-Geräten in seinen Unternehmen, darunter Tesla, SpaceX und X, zu verbieten. Der Tech-Manager erklärte außerdem, dass Besucher und Besucherinnen ihre Apple-Smartphones bei der Ankunft in seinen Unternehmen abgeben müssen, wobei die Geräte in einem Faradayschen Käfig aufbewahrt werden.

User müssen Zustimmung zur ChatGPT-Nutzung erteilen

Es ist unklar, ob Musk die KI-Ankündigung von Apple während der WWDC-Keynote verfolgt hat oder ob er aus dem Stegreif reagiert hat. Musk selbst betreibt auch xAI, einen direkten Konkurrenten von OpenAI. ChatGPT ist tatsächlich tief in iOS 18 integriert, aber nur, wenn User ihre ausdrückliche Zustimmung dazu geben. Es gibt kaum einen Unterschied zum Herunterladen der ChatGPT-App aus dem App Store, abgesehen vom bequemeren Zugang.

Die Nutzer und Nutzerinnen können ChatGPT-Funktionen innerhalb von iOS mit der kostenlosen Version von ChatGPT-4o nutzen oder einen kostenpflichtigen Zugang zu einem ChatGPT-Plus-Abonnement erwerben und sich bei ihrem Konto anmelden. Apple hat angekündigt, in Zukunft auch andere Anbieter von KI-Modellen zu integrieren. Da Apple streng auf Datenschutz und Sicherheit achtet, ist es möglich, dass die Unternehmenskundschaft in der Lage sein wird, die Nutzung von ChatGPT und Apple Intelligence-Funktionen zu blockieren.