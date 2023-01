Episode XOXO: Apple Arcade-Neuheit bringt Liebe, Romantik und Drama aufs Gerät

Als gäbe es im wahren Leben nicht schon genug Drama: Bei Apple Arcade ist am heutigen Freitag mit Episode XOXO (App Store-Link) ein neuer Spiele-Titel erschienen, der einen dramatisch anmutende Liebes- und Romantik-Stories interaktiv nachspielen lässt. Wie immer ist das Game im Rahmen des Apple Arcade-Abos kostenlos erhältlich und kann auf iPhones, iPads, den Mac und das Apple TV geladen werden. Für den Download sollte man neben iOS/iPadOS/tvOS 13.0 bzw. macOS 12.0 auch 347 MB an freiem Speicherplatz bereitstellen. Eine deutsche Lokalisierung steht bisher noch nicht bereit, man muss demnach mit englischen Dialogen Vorlieb nehmen.

„Gamer:innen können sich auf den nächsten Teil des beliebtesten interaktiven Storytelling-Spiels auf iOS freuen. Exklusiv bei Apple Arcade erhältlich, bringt er die Romantik und das Drama von Episode: Choose Your Story für Arcade-Abonnent:innen und bietet gleichzeitig ein hochwertiges, kuratiertes und optimiertes Episoden-Erlebnis.“

So berichtet Apple in einer kleinen Beschreibung zur Arcade-Neuerscheinung. Einordnen lässt sich Episode XOXO wohl am ehesten als Mischung zwischen Rollenspiel und interaktiven Stories. Insgesamt stehen im Spiel acht verschiedene Geschichten in englischer Sprache zur Verfügung, die sich kostenlos und ohne weitere Einschränkungen durchspielen lassen, eine neunte soll bald erscheinen. Mit Titeln wie „Wedding Fever“, „The Secret He Keeps“ oder „The Royal Bachelor“ weiß man dann auch gleich, was einen erwartet: Kitsch, Romantik, die große Liebe und jede Menge Drama, Baby.

Das Gameplay basiert auf Dialogen mit den beteiligten Charakteren, bei denen man sich in Multiple-Choice-Fragen für entsprechende Antworten entscheiden muss und auf diesem Weg die Geschichte vorantreibt. Wie erwartet geht es hier um oftmals kitschig-oberflächliche Storylines, die sich um die große und unerwartete Liebe, um Betrug und Affären drehen. Ein wenig wie eine Soap Opera in virtueller Form – oder eine digitale Fassung der Baccara und Co.-Schmonzettenheftchen.

Nachdem ich mich an einer Story ausprobiert habe, kann ich nur den Kopf schütteln und frage mich, wer sich solche Games ernsthaft herunterlädt und ganz durchspielt. Wer unbedingt Beziehungsdramen möchte, kann diese auch im richtigen Leben haben, eine Anmeldung bei Tinder ist schnell erledigt. Die stereotypen, einfältigen Geschichten um den Märchenprinzen, den angehimmelten Rockstar oder das dunkle Geheimnis des Angebeteten haben mich zumindest fassungslos zurückgelassen.