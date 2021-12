Eve Light Switch im Angebot: So einfach geht smart

Wir wollen heute noch einmal einen genauen Blick auf ein Angebot bei Amazon werfen – uns dabei aber nicht nur um den Preis kümmern, sondern auch noch ein paar Worte rund um das Produkt verlieren. Hier hat Eve Systems mit dem Eve Light Switch nämlich die Nase gegenüber der Konkurrenz aus Asien sehr deutlich vorne. Warum und wieso, das erfahrt ihr in diesem Artikel.

Zunächst einmal wollen wir aber einen Blick auf den Preis werfen. Der Eve Light Switch kostet regulär 99,95 Euro. Heute könnt ihr ihn allerdings mit einem Rabatt von knapp 30 Prozent kaufen und bezahlt nur 70,99 Euro. Ein guter Kurs, den es auch schon am Black Friday gab.

23 Bewertungen Eve Light Switch – Smarter Lichtschalter (Apple HomeKit), Einfach-, Wechsel- & Kreuzschaltung,... Bestehende Leuchten in ein intelligentes Beleuchtungssystem verwandeln und per App, Siri oder am Schalter selbst ein- und ausschalten. Zeitpläne auf Eve Light Switch speichern, um die Leuchten...

Fernzugriff und anwesenheitsbasierte Steuerung über die Steuerzentrale (HomePod mini, HomePod, Apple TV).

Das macht den Eve Light Switch so besonders

Der Eve Light Switch ist dafür gedacht, eure „doofe“ Deckenbeleuchtung smart zu machen, damit ihr sie beispielsweise auch per Siri-Sprachbefehl, Zeitplänen oder mit einer Automation ein- und ausschalten könnt.

Die erste Besonderheit: Der Eve Light Switch ersetzt nicht nur einen einfachen Schalter an der Wand. Er kann auch an einer Wechsel- oder Kreuzschaltung angeschlossen werden. Besonders interessant bei dieser Lösung: Es muss nur ein Lichtschalter im Raum mit dem Eve Light Switch getauscht werden, alle anderen Schalter funktionieren dann mit dem smarten Lichtschalter im Verbund.

Die zweite Besonderheit: Der Eve Light Switch unterstütz nicht nur HomeKit, sondern auch den neuen Funkstandard Thread. Da er dauerhaft mit Strom versorgt ist, agiert der Schalter sogar als Border-Router und kann beispielsweise Funksignale von einem Apple TV oder HomePod mini zu einem Eve Thermo weiterleiten.

Die dritte Besonderheit: Der Eve Light Switch orientiert sich am 55er-Standard. So kann er beispielsweise in einem Mehrfach-Rahmen untergebracht werden. Ausgeliefert wird er übrigens mit Rahmen und Wippe aus der Serie Kubus von Opus in polarweiß-seidenmatt. Über die Webseite von Opus könnt ihr aber auch andere Farben und passende Wippen für die Hersteller Busch-Jaeger, Berker und Gira kaufen.

Mir ist jedenfalls kein anderer Schalter bekannt, der all das kann. Wenn ihr euch nicht von eurer klassischen Deckenleuchte trennen könnt oder wollt, ist der Eve Light Switch auf jeden Fall eine spannende Sache.