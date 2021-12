Elegante Titan Apple Watch-Armbänder von Nomad jetzt verfügbar

Die hochwertigen Titan Armbänder für die Apple Watch können ab sofort in einer silbernen und schwarzen Variante für je 249,95 Euro (Amazon-Link) erworben werden. Der Versand erfolgt in wenigen Tagen.

Das Uhrenarmband ist aus robustem Grad 2 Titan gefertigt, welches der Apple Watch im Handumdrehen ein elegantes Aussehen verleiht, ohne sie am Handgelenk unnötig zu beschweren. Dank des beigelegten Werkzeugs zum individuellen Verstellen der Länge, passt das Armband an so gut wie jedes Handgelenk. Das modische Accessoire ist mit allen Versionen der Apple Watch 42/44 Millimeter sowie 45 Millimeter kompatibel.

Alle Details im Überblick