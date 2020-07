F-Secure ID Protection: Wir verlosen fünf Lizenzen im Wert je 30 Euro

Vor rund einem Monat haben wir über den neuen Dienst F-Secure ID Protection berichtet. Das aus finnischer Entwicklung stammende Werkzeug bietet über eine iOS-App eine Kombination aus Identitätsschutz im Internet sowie einen Passwort-Manager, der beim Erstellen und der Verwaltung von sicheren Passwörtern behilflich sein will.

Mit F-Secure ID Protection soll verhindert werden, dass die eigene Identität durch eine Datenpanne gestohlen wird. Die App überwacht dabei kontinuierlich, ob persönliche Informationen veröffentlicht worden sind. Der Nutzer kann nach Abschluss des kostenpflichtigen Abonnements bis zu fünf zu überwachende E-Mail-Adressen auf bis zu fünf verschiedenen Geräten nutzen.

Normalerweise kostet die Jahreslizenz für F-Secure ID Protection 29,90 Euro – aber genau hier kommt unser Gewinnspiel zum Zug: Unter allen Nutzern, die uns bis Ende der Woche (19. Juli 2020, 23:59 Uhr) eine E-Mail an gewinnspiel@appgefahren.de senden, verlosen wir insgesamt fünf Lizenzen für F-Secure ID Protection. Die Gewinner werden in der kommenden Woche per E-Mail von uns benachrichtigt, wie immer geben wir keine Daten an Dritte weiter und pro Person ist nur eine Teilnahme erlaubt.

Das erwartet euch bei F-Secure ID Protection

Was genau das Tool macht, erklärt uns der Hersteller wie folgt:

“Dank einer Kombination aus menschlicher Intelligenz und Dark Web Monitoring wissen wir als Erste, ob Ihre persönlichen Daten im Internet veröffentlicht worden sind. Wenn es zu einem Datenleck kommt und Ihre Informationen im Internet veröffentlicht worden sind, erhalten Sie von uns für jede einzelne Art von persönlichen Daten individuelle Expertenratschläge. Identitätsdiebstahl und Kontoübernahmen gehen oft auf ein schwaches Passwort zurück. Erstellen Sie starke Passwörter, bewahren Sie sie sicher auf, und greifen Sie von überall aus darauf zu.”

Falls ihr also Interesse an einem zusätzlichen Schutz eurer Daten habt, könnt ihr euch jetzt das passende Werkzeug für dieses Vorhaben sichern. Weitere Informationen erhaltet ihr auf der Hersteller-Webseite.