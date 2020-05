Fire TV Stick und Fire TV Cube werden derzeit günstiger verkauft

Mittlerweile ist ja in quasi allen neuen Fernsehern eine Smart TV Funktionalität verbaut, aber zumindest bei meinen letzten beiden Fernsehern von LG und Philips hat man damit nicht unbedingt großen Spaß gehabt. Ich mag dann eine optimierte Oberfläche wie die des Apple TV lieber. Und wer nicht ganz so tief in die Tasche greifen möchte, findet bei Amazon auch günstigere Alternativen.

Da wäre zum Beispiel der Fire TV Stick ohne 4K, der aktuell für 24,99 statt 39,99 Euro angeboten wird. Seit dem vergangenen Jahr wird der bekannte und beliebte TV-Stick mit HDMI-Anschluss mit der neuen Alexa-Sprachfernbedienung ausgeliefert, die noch mehr Funktionen ermöglicht. So kann man nicht nur den Fire TV Stick per Sprache steuern, sondern auch mit Tasten die Lautstärke des Fernsehers regeln oder ihn sogar ausschalten. Wenn euer Fernseher sowieso kein 4K unterstützt, seid ihr hier richtig.

14.218 Bewertungen Fire TV Stick mit Alexa-Sprachfernbedienung Unser meistverkaufter Fire TV Stick, jetzt mit Alexa-Sprachfernbedienung (2. Generation). Kontrollieren Sie kompatible Fernseher, Soundbars oder Receiver mit Tasten für An/Aus, Lautstärke und...

Starten und steuern Sie Inhalte mit Alexa-Sprachfernbedienung. Schauen Sie Ihre Lieblingsprogramme auf Prime Video, Netflix, ARD, ZDF, ProSieben, DAZN, waipu.tv und weiteren (möglicherweise fallen...

Wer noch mehr Optionen und auch eine 4K-Auflösung wünscht, kann aktuell zum Fire TV Cube greifen. Auch er wird derzeit vergünstigt angeboten und kostet statt 119,99 nur noch 89,99 Euro. Und für diesen Preis bekommt man tatsächlich so einiges geboten.

Im Fire TV Cube sind acht Mikrofone zur Spracherkennung integriert. Bereits zahlreiche Streaming-Apps wie Prime Video, Netflix, YouTube, ZDF, waipu.tv und Zattoo bieten die verbesserte In-App-Sprachsteuerung. Auch von der anderen Seite des Raumes aus reagiert Alexa dadurch auf Befehle wie „Alexa, spiel The Marvelous Mrs. Maisel“, „Alexa, Pause” oder „Alexa, spule zwei Minuten vor“.

Der Fire TV Cube nutzt außerdem multidirektionale Infrarot-Technologie, cloudbasierte Protokolle und HDMI-CEC, wodurch Kunden kompatible Fernseher, Soundbars, A/V-Receiver oder Smart-Home-Produkte mit Alexa steuern können. Selbst mit Receivern für Dienste wie Sky oder MagentaTV lassen sich Live-TV-Sender mit Alexa starten. Durch den integrierten Lautsprecher kann der Fire TV Cube auch bei ausgeschaltetem Fernseher genutzt werden, um beispielsweise nach dem Wetter zu fragen oder Nachrichten anzuhören.