Foundation: Featurette zur Apple TV+-Serie veröffentlicht

Apples eigener Videostreaming-Dienst Apple TV+ kommt so langsam in Gang und wartet mittlerweile mit so einigen spannenden Filmen, Serien und Dokumentationen auf. Zu einer der aufwändigsten und bildgewaltigsten Neuerscheinungen zählt die Science Fiction-Serie Foundation, die seit einigen Wochen auf der Streaming-Plattform zu sehen ist.

Auch ich habe in dieser Woche mit Foundation begonnen und bin bisher sehr angetan von den Welten, Menschen und Geschichten dieser thematisch umfangreichen SciFi-Serie, die auf den Romanen von Isaac Asimov basiert. Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe von Verbannten auf ihrer monumentalen Reise zur Rettung der Menschheit und zum Wiederaufbau der Zivilisation nach dem Untergang des Galaktischen Imperiums. Als Schauspieler agieren der großartige Jared Harris („Chernobyl“, „The Crown“), Lee Pace („Guardians of the Galaxy“) und Lou Llobell („Voyagers“) in den Hauptrollen.

Neun Folgen der ersten Staffel bisher bei Apple TV+ verfügbar

Wer sich für die visuellen Hintergründe zu Foundation interessiert, kann sich ab sofort bei YouTube ein kleines Featurette-Video zur Serie ansehen. Dort kommen unter anderem der ausführende Produzent David S. Goyer und der Produktionsdesigner Rory Cheyne zu Wort. Auch weitere Beteiligte äußern sich zu den Umgebungen und Set Designs, Miniatur-Modellen und Kostümen.

Foundation ist seit dem 24. September dieses Jahres bei Apple TV+ verfügbar. Bisher wurden in der ersten Staffel neun Folgen jeweils wöchentlich ausgestrahlt, die zehnte Folge folgt am 19. November. Um die Serie ansehen zu können, ist ein Apple TV+-Abo notwendig, das für 4,99 Euro auf der Website von Apple gebucht werden kann. Wer ein Apple-Gerät kauft, erhält Apple TV+ drei Monate kostenlos. Auch im Apple One-Kombi-Abo ist der Videostreaming-Dienst enthalten.

Habt ihr Foundation bei Apple TV+ schon gesehen? Wenn ja, wie hat euch die Serie bisher gefallen? Wir sind wie immer gespannt auf eure Meinungen in den Kommentaren.