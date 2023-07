Frauen-Fussball-WM: Mit diesen Apps verfolgt ihr das Turnier in Australien und Neuseeland

Am vergangenen Donnerstag ist die Frauen-Fussball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland mit Auftaktsiegen der Gastgeberinnen gestartet. Am gestrigen Vormittag durfte dann auch erstmals die deutsche Nationalmannschaft ins Turnier starten und zeigte beim 6:0-Sieg gegen Marokko eine spielfreudige und ansehnliche Partie.

Wer die Frauen-Fussball-WM, die erstmals in diesem Jahr mit sechs Gruppen und 32 Mannschaften ausgetragen wird und Neulinge wie Marokko, Panama, Sambia, Haiti, Vietnam und Irland begrüßen konnte, bis zum Finale am 20. August 2023 auch auf dem Apple-Gerät digital verfolgen möchte, findet erfreulicherweise einige Apps im App Store. Wir zeigen euch eine Auswahl, um bestmöglich informiert zu bleiben und nebenbei auch noch etwas Sammelfieber aufkommen zu lassen.

Frauen-WM-App der FIFA (App Store-Link)

Die für iPhones und iPads erhältliche offizielle Turnier-App der FIFA zur Frauen-Fussball-WM lässt sich kostenlos aus dem App Store laden und ab iOS/iPadOS 13.0 oder neuer sowie bei rund 178 MB an freiem Speicherplatz nutzen. Fussballfans finden dort alle Spielansetzungen, Aufstellungen und Ergebnisse, Highlight-Videos vergangener Partien sowie Spiele in voller Länge, Live-Ticker, Statistiken und Kader der teilnehmenden Teams.

Ich konnte die App allerdings nur nach Anmeldung mit einem FIFA-Account nutzen. Zudem wirkt die Anwendung etwas unübersichtlich und lädt mit einem ausladenden Intro bei jedem Start sehr lange. Dafür wird aber auf störende Werbebanner und -einblendungen weitestgehend verzichtet, und gerade auf dem iPad macht sich das größere Platzangebot auf dem Bildschirm hinsichtlich der Übersichtlichkeit bezahlt.

WM Spielplan 2023 von Couchfunk (App Store-Link)

Auch Couchfunk, das mittlerweile einige TV-Streaming- und Sport-Apps im deutschen App Store anbietet, ist mit einer kostenlos nutzbaren App für die Frauen-Fussball-WM mit an Bord. „WM Spielplan 2023“ verhält sich deutlich strukturierter als die offizielle FIFA-Turnier-App und hält einen Spielplan, Tabellen, Nachrichten, Live-Ticker, Kader der teilnehmenden Mannschaften, einen Toralarm, die Auswahl einer Lieblingsmannschaft und auch die nicht unwichtige Info zum aktuellen Livestream der ARD oder des ZDF bereit.

Durch die enge Anbindung an das TV-Angebot von Couchfunk kann man auch direkt in der App ausgewählte Livestreams von aktuell laufenden Partien ansehen. Wer die teilweise mit größeren Werbebanner und -videos versehenden Bereiche der App werbefrei schalten will, findet ein „Pro One“-Abo, das monatlich für 0,99 Euro zu haben ist. Für ein einmaliges Event wie die WM ist das ein fairer Preis, wie ich finde, sollte man mit den Werbeeinblendungen nicht leben können. Vergesst dann aber nicht, rechtzeitig vor Ablauf zu kündigen, um nicht noch weiter bezahlen zu müssen.

Eine weitere kostenlose Alternative zum Verfolgen der WM ist die App „Frauen-WM 2023“, die vom unabhängigen Entwickler Dmitry Nilsen in den App Store gebracht wird. Auch hier gibt es in einem übersichtlichen Layout alle wichtigen Infos zum Turnier, inklusive Spielpläne, Ergebnisse, Statistiken, Interviews und Nachrichten, Live-Updates, Push-Benachrichtigungen für Events, Kader- und Spielerinnen-Infos und auch eine Auflistung aller WM-Stadien.

Ähnlich wie auch die Couchfunk-WM-App setzt diese Anwendung auf eingeblendete Werbung zur Finanzierung. In meinem Fall fand ich auf einer einzigen Seite allerdings teilweise gleich zwei kleine Banner an verschiedenen störenden Stellen, die sich auch nicht durch Antippen entfernen ließen oder selbständig verschwanden. Der Entwickler bietet leider keine Option an, durch einen kleinen Obolus Werbefreiheit erkaufen zu können. Das ist schade, denn die Anwendung ist wirklich gut gemacht, ist übersichtlich und strukturiert, und hätte daher eine solche Möglichkeit, bei der man einmalig 99 Cent oder 1,99 Euro in die Kaffeekasse wirft, durchaus verdient.

FIFA Panini Collection (App Store-Link)

Erstmals gibt es auch das beliebte digitale Panini-Sammelalbum, das schon für die vergangenen Männer-Weltmeisterschaften im App Store zu finden war, auch in einer Edition für diese Frauen-Fussball-WM in Australien und Neuseeland. Der Download ist nach wie vor gratis und erfordert für die Nutzung keinen weiteren monetären Einsatz. Wer allerdings täglich mehr Sticker-Packs zur Verfügung gestellt bekommen und auch Tauschgeschäfte mit dem Freundeskreis initiieren möchte, benötigt ein kostenloses FIFA-Konto.

Das Prinzip von FIFA Panini Collection ist altbekannt: Man erhält täglich Sticker-Tüten zum Öffnen und kann diese dann in das digitale Stickeralbum zur WM einkleben. Doppelte Sticker lassen sich in einer weltweiten Tauschbörse gegen noch nicht vorhandene Exemplare eintauschen, auch das Bilden einer privaten Tauschgruppe ist möglich. Auch kleine Challenges und Erfolge sind wie immer Bestandteil der Sticker-Sammel-App, ebenso wie die Möglichkeit, Promocodes von echten Stickertüten oder von Coca Cola-Flaschen für weitere digitale Sticker-Packs einzugeben.

Ich habe mich nach dem Ausprobieren der hier vorgestellten Apps abschließend für die Ergebnis-App von Couchfunk entschieden und werde in den nächsten Wochen auch versuchen, mein Panini-Sammelalbum mit Inhalten zu füllen. Wenn ihr die Partien der WM live oder on demand zum Nachschauen verfolgen wollt, findet ihr Zusammenfassungen und Re-Live-Angebote aller Spiele in den Mediatheken von ARD (App Store-Link) und ZDF (App Store-Link).