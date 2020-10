Free Now: 30 Prozent Rabatt auf eine Ride- oder Taxi-Fahrt

Die letzte Gutscheinaktion bei Free Now (App Store-Link) ist schon etwas länger her, zum anstehenden „Tag der Deutschen Einheit“ gibt es ab sofort den Gutschein EINHEIT, der 30 Prozent Rabatt auf die nächste Fahrt gewährt.

Den Gutschein müsst ihr zuvor in der App hinterlegen. Danach wird er automatisch bei der nächsten Fahrt berücksichtig. Sparen könnt ihr bei einer normalen Taxi-Fahrt, Ride-Fahrten werden aber auch berücksichtigt. Maximal ist ein Rabatt in Höhe von 5 Euro möglich. Ab circa 16,70 Euro bleibt es also bei 5 Euro Rabatt.

Der Gutschein ist bis zum 11. Oktober 2020 gültig. Bezahlen müsst ihr bargeldlos per App, also mit PayPal oder Kreditkarte. Der Rabatt wird automatisch im Bezahlprozess angerechnet.