WhatsApp Messenger: Chats für immer stummschalten & iOS 14-Optimierungen kommen

Als ein paar freie Plätze im TestFlight von WhatsApp verfügbar waren, habe ich sofort zugeschlagen und mich für den Beta-Test eingeschrieben. Aktuell testet WhatsApp neue Funktionen, die in Kürze wohl für alle verfügbar gemacht werden.

Chats für immer stummschalten

Möchte man Chats oder Gruppenchats stummschalten, gibt es aktuell drei Optionen: 8 Stunden, 1 Woche, 1 Jahr. In der neusten Beta-Version wird die Jahresoption mit „Immer“ ersetzt. Demnach müsst ihr euch nicht mehr wundern, warum plötzlich ein Chat wieder Benachrichtigungen schickt, obwohl ihr diese deaktiviert hattet. Wer einen Chat für ein Jahr deaktiviert, will diesen wohl immer stummschalten. Und genau diese Option kommt in Kürze für alle.

Des Weiteren gibt es Optimierungen für iOS 14. Unter anderem muss man nun in den Einstellungen festlegen, ob WhatsApp auf alle Fotos zugreifen darf. Mit iOS 14 kann man auch einstellen, dass der Foto-Zugriff komplett deaktiviert wird oder dass WhatsApp nur auf ausgewählte Fotos zugreifen darf.

Ebenso sind ein paar optische Änderungen zu erkennen. So wurde das Suchfeld überhalb der Chatliste vergrößert.