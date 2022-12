Freeform: Das ist Apples neue Brainstorming-App

Mit dem Update auf iOS 16.2, iPadOS 16.2 und macOS Ventura 13.1 hat Apple eine neue App auf euer iPhone, iPad oder Mac gebracht: Freeform (App Store-Link). Ein durchaus bemerkenswerter Neuzugang, den wir euch an dieser Stelle noch einmal genauer vorstellen möchten. Denn die Möglichkeiten, die diese App bietet, sind tatsächlich fast unbegrenzt.

Apple beschreibt Freeform als Brainstorming-App. Im Prinzip könnt ihr euch eine unendlich große weiße Fläche vorstellen, die ihr alleine oder mit bis zu 99 anderen Personen mit Inhalten füllen könnt. Was genau ihr mit dem unendlichen Platz anfangt, das bleibt tatsächlich euch überlassen.

Freeform bietet zahlreiche Werkzeuge

Freeform bietet eine Vielzahl von Pinselstilen und Farboptionen zum Skizzieren von Ideen, Hinzufügen von Kommentaren und Zeichnen von Diagrammen. Ihr könnt aber nicht nur euren Finger oder den Apple Pencil für Skizzen und Zeichnungen nutzen, sondern auch Dateien einfügen. Freeform unterstützt Fotos, Videos, Audiodateien, Dokumente, PDFs und Links zu Webseite.

Darüber hinaus gibt es eine Formenbibliothek mit über 700 Auswahlmöglichkeiten. Hier ist von einfachen symmetrischen Figuren bis hin zu Tieren, Lebensmitteln oder Fahrzeugen so ziemlich alles dabei, was man sich vorstellen kann. Die Farbe sowie die Umrandung der Formen lässt sich dann genau wie Position, Größe und Drehung frei bestimmen.

Zusammen arbeiten oder Spaß haben

Richtig spannend wird es, wenn man in Freeform gemeinsam mit anderen Personen arbeitet. Über das Teilen-Menü kann man einfach andere Personen mit Apple-Gerät in die Arbeitsfläche einladen – entweder mit Schreib- oder nur Lesezugriff. Die Änderungen, die eine Person vornimmt, werden quasi in Echtzeit auf den Geräten der anderen angezeigt. Gemeinsames Brainstorming oder auch eine Runde Tic Tac Toe – alles ist erlaubt. Auf Wunsch kann direkt aus Freemform auch ein FaceTime-Anruf gestartet werden, so dass ihr euch während der gemeinsamen Bearbeitung auch sehen und miteinander sprechen könnt.

Wie groß kann eine Arbeitsfläche werden? Im Prinzip unbegrenzt. Lediglich der Speicherplatz in der Cloud, allerdings von der Person, die die Arbeitsfläche erstellt hat, setzt hier eine Grenze. Fertige Werke können auch per PDF geteilt werden, um sie beispielsweise auf Geräten öffnen zu können, die nicht von Apple stammen. Dann aber natürlich ohne weitere Bearbeitung.

Auch wenn es sicherlich noch die eine oder andere Stelle mit Luft nach oben gibt, wir vermissen beispielsweise eine Option um Linien und kleine Zeichnungen ähnlich wie in der Notizen-App durch gedrückt halten zu „perfektionieren“, macht Freeform in der jetzigen Form schon einen richtig guten Eindruck. Die App verdient es jedenfalls, von euch ausprobiert zu werden.