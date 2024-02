Führungswechel bei Apple: Audio- und AirPods-Abteilung mit neuen Gesichtern

Auch wenn Apples Audio-Hardware nur einen kleineren Anteil am Gesamtgeschäft hat, ist die Audio-Abteilung durchaus erfolgreich. Vor allem das AirPods-Portfolio wird stark nachgefragt und konnte im letzten Jahr einen Umsatz von über 14 Milliarden US-Dollar generieren. Ein Rekord wurde im Jahr 2020 aufgestellt, als man rund 114 Millionen Kopfhörer verkauft hat.

Nun berichtet Bloomberg, dass es in der erwähnten Audio- und AirPods-Abteilung zu einem Führungswechsel und einer Neubesetzung wichtiger Positionen kommt. Laut Bloomberg tritt der bisherige „Vice President of Acoustics“, Gary Geaves, zurück. An seine Stelle soll fortan Ruchir Davé die etwa 300 Köpfe große Abteilung führen und die Geschicke leiten.

Gary Geaves bleibt in beratender Funktion für Apple tätig

Bei Davé handelt es sich ebenfalls um einen langjährigen Mitarbeiter, der schon seit 2009 für Apple tätig ist. Geaves wird hingegen als Berater des Audio-Teams fungieren und ist Matt Costello unterstellt – dem Entwicklungsleiter für Beats- und HomePod-Produkte mit offiziellem Titel „Vice President of Hardware Engineering“. Geaves war seinerzeit eine der Schlüsselfiguren bei der Entwicklung des ersten HomePods.

Die Bezeichnung „Berater“ bedeutet bei Apple in der Regel, keine tragende Rolle im Tagesgeschäft mehr zu spielen. Wie Bloomberg berichtet, trifft dies auch im aktuellen Fall zu: Geaves habe schon seit geraumer Zeit mit dem Gedanken gespielt, den Ruhestand anzutreten und sich zurückzuziehen. Gary Geaves war als ausgewiesener Audio-Experte vor 13 Jahren zu Apple gekommen, zuvor hatte er schon bei Bowers & Wilkins der Forschungs- und Entwicklungsabteilung vorgestanden.