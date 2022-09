Fürs Home Office reduziert: Anker 9-in-1 USB-C Dock & mehrere Webcams

Wer sein MacBook mit weiteren Anschlüssen ausstatten möchte, kann zum Anker 9-in-1 USB-C Dock greifen. Auf der Front gibt es 1x USB-C mit 60 Watt, 1X USB-C mit 20 Watt, 1x USB-A sowie einen Audio In/Out Port. Auf der Rückseite findet ihr dann den Stromanschluss, 4K HDMI, 4K Display Port, 2x USB 2.0 und Gigabit Ethernet.

Über HDMI gibt es bei einem Monitor 4K mit 60 Hz, zwei Monitore können mit 4K und 30 Hz betrieben werden. Über Displayport 1.2 sind es 4K und 30 Hz beziehungsweise 1080p und 60 Hz. Im Lieferumfang ist auch ein USB-C auf USB-C Kabel enthalten. Das neue USB-C Dock ist 145 x 56 x 24 Millimeter groß und wiegt 188 Gramm.

Aktuell kostet das Dock nur 159,99 Euro statt 199,99 Euro.

Webcams von Anker im Angebot

Die AnkerWork B600 2K Webcam ist das neuste Modell, wird per USB-C angeschlossen und liefert auch eine integrierte LED-Lichtleiste. Die Webcam erkennt sich ändernde Lichtverhältnisse in Echtzeit und passt die Helligkeit automatisch an. Alternativ kann man die Lichtstärke mit dem Schieberegler rechts neben der hochauflösenden 2K-Kameralinse jederzeit individuell einstellen. Der 0,5 Sekunden schnelle Autofokus mit künstlicher Intelligenz, die Field-of-View-Anpassung und zahlreiche Bildverbesserungen inklusive dynamischem Weißabgleich liefern optimale Bildqualität bei natürlichen Farben. Dank der vier VoiceRadar-Mikrofone gehören Verständigungsprobleme der Vergangenheit an, zudem werden Hintergrundgeräusche gefiltert.

Die Webcam wird mit 4,4 Sternen bewertet und kostet aktuell nur 179,99 Euro statt 229,99 Euro.

Günstiger und nicht ganz so modern ist die Anker PowerConf C300 Webcam mit 1080p. Der KI-Chipsatz sorgt für ein hochwertiges Bild mit akkurater Farbwiedergabe und guter Low-Light-Leistung. Die Kamera bietet drei verschiedene Sichtfelder: 78 Grad für Nahaufnahmen, 90 Grad für eine Mittelansicht oder 115 Grad für das weiteste Sichtfeld, wenn mehrere Personen auf der Kamera sind oder die Umgebung gezeigt werden soll. Die KI der C300 bietet eine intelligente Rahmenfunktion, die dazu beiträgt, dass die Einzelperson oder die Gruppenmitglieder auf dem Bildschirm zentriert bleiben. Darüber hinaus unterstützt die Auto-Framing-Funktion nur die bewussten Bewegungen eines Motivs, nicht aber einen schnellen Schwenk aus der Kamera, um Wasser zu trinken oder auf Notizen zu schauen.

Anker PowerConf C300 wird ebenfalls mit 4,4 Sternen bewertet und kostet jetzt 79,99 Euro statt 87,74 Euro.

Die Anker PowerConf C200 2K Webcam ist mit aktuell 59,99 Euro (statt 67,99 Euro) das günstigste Modell. Die Webcam lässt sich einfach am Bildschirm befestigen und wird mit einem USB-C auf USB-A Kabel ausgeliefert. Optional könnt ihr natürlich auch ein eigenes USB-C auf USB-C Kabel verwenden. Mit dabei ist ein schneller Autofokus, eine Stereo-Stimmaufnahme mit dualen Mikrofonen, ein eingebaute Kameraabdeckung, ein verzerrungsfreies f/2.0 Objektiv sowie ein leistungsstarker Lichtsensor für eine automatische Helligkeitskorrektur.