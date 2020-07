Garmin: Connect-Server nach mutmaßlicher Ransomware-Attacke offline

Der Sport- und Outdoor-Zubehörhersteller Garmin ist offenbar zur Zielscheibe einer Ransomware-Attacke geworden. Wie unter anderem die US-Kollegen von The Verge berichten, seien Garmin Fitness-Geräte und -Wearables mittlerweile seit fast einem Tag ohne Verbindung, nachdem das Unternehmen einen größeren Ausfall erlitten habe. Letzterer wurde von Garmin erstmals vor etwa 20 Stunden gemeldet und betrifft Wearables und Apps des Herstellers ebenso wie das Garmin-Call Center.

„Wir haben derzeit einen Ausfall, der Garmin.com und Garmin Connect betrifft. Dieser Ausfall betrifft auch unsere Call Center. Derzeit können wir keine Anrufe, E-Mails oder Online-Chats empfangen.”

So berichtet das Unternehmen auch auf der weiterhin erreichbaren deutschen Website. Ein Test in der Garmin Connect-App (App Store-Link), die zur Synchronisation mit den Fitness- und Outdoor-Geräten des Herstellers dient, bestätigt den Ausfall. Dort heißt es gleich im Startscreen mit warnend roter Farbe: “Es werden Wartungsarbeiten durchgeführt. Versuchen Sie es später erneut.”

Auch Piloten-Datenbanken vom Ausfall betroffen

Offenbar ist eine Ransomware-Attacke, die “das interne Netzwerk und einige Produktionssysteme verschlüsselt hat”, Schuld am Ausfall der Garmin-Dienste. So berichtet ZDNet, “Das Unternehmen plant derzeit ein mehrtägiges Wartungsfenster, um die Folgen des Angriffs zu bewältigen. Dazu gehören das Herunterfahren der offiziellen Website, des Garmin Connect-Dienstes zur Synchronisierung von Benutzerdaten, die Luftfahrtdatenbankdienste von Garmin und sogar einige Produktionslinien in Asien.”

Nicht nur private User, die ihre sportlichen Aktivitäten mit Garmin Connect synchronisieren wollen, sind derzeit betroffen. Auch Piloten, die den Webservice flyGarmin für ihre Navigationsinstrumente verwenden, können aktuell keine Luftfahrtdatenbank des Herstellers auf ihre Geräte laden. “Piloten müssen als FAA-Anforderung eine aktuelle Version dieser Datenbank auf ihren Navigationsgeräten ausführen”, berichtet dazu ZDNet. “Darüber hinaus war die Garmin Pilot-App, mit der Flüge geplant werden, heute nicht verfügbar, was zu zusätzlichen Problemen geführt hat.”

Solltet ihr im Besitz eines Garmin-Geräts sein und derzeit Probleme mit dem Einloggen oder der Synchronisation haben, braucht es wohl noch etwas Geduld, bis die Experten die gegenwärtigen Probleme behoben haben und alle Dienste wieder stabil online sind.

(Screenshot: ZDNet)