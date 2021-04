Genshin Impact: Neue Erweiterung „Im Schein der Jade“ veröffentlicht

Das Abenteuer-Rollenspiel Genshin Impact (App Store-Link) wurde im letzten Jahr von Apple mit dem App Store Award als „iPhone-Spiel des Jahres“ ausgezeichnet. Genshin Impact ist ein Open World-RPG, in dem man unter anderem auf kuriose Monster und furchteinflößende Titanen trifft. Der Download ist kostenlos und sollte ab iOS 12.0 sowie bei etwa 3,5 GB an freiem Speicherplatz installiert werden. Die Finanzierung des auch in deutscher Sprache verfügbaren Rollenspiels erfolgt über In-App-Käufe.

Die Entwickler von miHoYo haben nun über ein Update eine Erweiterung für Genshin Impact veröffentlicht, die sich ab sofort in Version 1.5 im App Store herunterladen lässt. Mit der Aktualisierung, die unter dem Titel „Im Schein der Jade“ erschienen ist, gibt es einige Neuerungen und Verbesserungen in der mobilen iOS-Variante des Rollenspiel-Adventures. Und das sind sie:

Neue Figuren: Eula und Yanfei

Neues System: Kanne der Vergänglichkeit

Neue Handlung: Legendenaufträge „Kein bloßer Stein“ und „Die Gischt dem Meer enthoben“

Neue Aktionen: „Energieleitscheibe – Einführung“, „Windflucht“, „Verlorene Stadt an der Front“ und „Fang mich doch“

Neue Waffe: Kiefernklang

Neue Sphären: „Gratwache“ und „Unter dem Drachenbezwinger“

Ebenfalls neu ist ab iOS bzw. iPadOS 14.5 und Genshin Impact in Version 1.5 eine Unterstützung für die neuen PS5- und Xbox Series X/S Controller. Das Update auf Version 1.5 steht allen Nutzern des Spiels ab sofort kostenlos im deutschen App Store zum Download zur Verfügung. Ein abschließender Trailer zur „Im Schein der Jade“-Erweiterung bei YouTube versorgt euch zudem mit weiteren Eindrücken.