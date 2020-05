Google Podcasts unterstützt jetzt Apple CarPlay

Erst Ende März hat Google die Applikation Google Podcasts (App Store-Link) für iPhone-Nutzer zur Verfügung gestellt. Die Entwickler bleiben am Ball und haben mit dem Update auf Version. 2.0 nun auch Support für CarPlay eingebaut.

Falls ihr eure Lieblings-Podcasts im Auto hören wollt und CarPlay an Bord habt, könnt ihr jetzt Google Podcasts dafür nutzen. So kann man während der Fahrt einfach und sicher einen Podcast hören, ohne das Handy zu bedienen müssen – was ohnehin verboten ist.

Die Funktionen von Google Podcasts

Du kannst alle deine Lieblings-Podcasts kostenlos abonnieren und anhören

Entdecke neue Podcasts – mit Empfehlungen nur für dich.

Such nach beliebten und angesagten Podcasts aus Kategorien wie Comedy, Nachrichten oder Sport.

Wiedergabeeinstellungen anpassen

Die Wiedergabegeschwindigkeit lässt sich beschleunigen, außerdem können stille Passagen oder Gesprächspausen übersprungen werden.

Du kannst Folgen zu deiner Wiedergabeliste hinzufügen, um sie ohne Unterbrechungen anzuhören.

Du behältst immer den Überblick über deine angehörten Folgen, Downloads und Abos.

Deine Podcasts überall anhören