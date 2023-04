Hand Mirror und Structured jetzt auch bei Setapp verfügbar

Das Programm Hand Mirror ist ab sofort auch bei Setapp verfügbar – und zwar in der Plus-Version mit allen Funktionen. Mit dem kleinen Tool könnt ihr vor einem Videocall schnell und einfach prüfen, ob ihr im Bild sitzt, ob euer Brille seid und mehr. Das Fenster öffnet sich als Popup und schließt sich genauso schnell wie es geöffnet wurde. Als zusätzliche Features könnt ihr beim MacBook mit Notch auf diese klicken, um die Vorschau zu öffnen. Dann fällt das kleine Icon in der Mac-Menüleiste weg. Zudem kann das Fenster frei positioniert und justiert werden, außerdem soll in Kürze noch ein Mikrofon-Check nachgereicht werden.

Hand Mirror steht ebenfalls im Mac App Store zum Download bereit, die Basisfunktionen können dabei kostenlos genutzt werden.

Tagesplaner Structured ebenfalls neu

Structured ist eine App, mit der man seinen Tagesablauf dank Integration von Kalender-Events, Erinnerungen und Aufgaben besser strukturieren kann. Neben der Mac-App steht auch die iOS-Version bei Setapp zur Nutzung bereit. Und da alle Daten per iCloud abgeglichen werden, stehen eure Einträge, Aufgaben und mehr auf allen Plattformen zur Verfügung. Ebenso könnt ihr verschiedene Tages- und Listenansichten nutzen, einen Zeitstrahl aller anstehenden Events und Aufgaben aufrufen oder wiederkehrende ToDos einbinden. Um die Planung insgesamt zu beschleunigen, schlägt die App regelmäßige Aufgaben vor, zudem gibt es entsprechende Widgets für den Homescreen eurer iOS-Geräte.

Structured ist weiterhin über den App Store und Mac App Store erhältlich und kostet pro Monat 2,99 Euro, pro Jahr 9,99 Euro oder einmalig 34,99 Euro.