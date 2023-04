Versehentliche Unfallerkennung: Apple bittet User, beim Anruf nicht aufzulegen

Apple hat mit den iPhone 14-Modellen die Unfallerkennungs-Funktion eingeführt, die im Falle eines Zusammenstoßes automatisch den Rettungsdienst verständigt. Die Unfallerkennung hat bereits Leben gerettet, aber es gab auch einige Beschwerden über eine versehentliche Auslösung des Features in Skigebieten, Vergnügungsparks und in anderen Situationen, in denen kein Notfall vorlag.

Mit den letzten iOS 16-Updates hat Apple weitere Optimierungen für die Unfallerkennung vorgenommen, um die Zahl der Fehlanrufe zu reduzieren. Jetzt hat der Konzern neue Empfehlungen für User, die versehentlich die Absturzerkennung aktivieren, bereitgestellt: In einem aktualisierten Support-Dokument für die Unfallerkennung, das von MacRumors entdeckt wurde, weist Apple User an, bei einem versehentlich ausgelösten Anruf nicht aufzulegen, sondern der Leitstelle zu erklären, dass keine Hilfe benötigt wird.

„Wenn der Anruf getätigt wurde, Sie aber keinen Notdienst benötigen, legen Sie nicht auf. Warten Sie, bis sich jemand meldet, und erklären Sie dann, dass Sie keine Hilfe benötigen.“

Apple hat auch eine Zeile aus dem Support-Dokument entfernt, in der vorgeschlagen wurde, einen Anruf während der Timer-Zeitspanne abzubrechen. „Wenn Sie keinen Notdienst kontaktieren müssen, tippen Sie auf Abbrechen und bestätigen Sie, dass Sie keinen Notdienst benötigen“, so der Satz, der aus dem Dokument entfernt wurde.

Auf der Support-Website der Unfallerkennung wird weiterhin vorgeschlagen, dass man einen Alarm abbrechen soll, wenn man dazu in der Lage ist. Apple scheint jedoch verhindern zu wollen, dass iPhone-User einen bereits gestarteten Notruf abbrechen oder auflegen und die Rettungskräfte im Unklaren lassen, was passiert ist.

Vor allem Notrufzentralen in Skigebieten sind besonders unzufrieden mit der Anzahl der versehentlichen Anrufe, die über die Unfallerkennung eingehen. Stürze beim Skifahren und Snowboarden können die Erkennung auslösen, und aufgrund der dicken Kleidung, die dabei getragen wird, bemerken iPhone- und Apple Watch-User manchmal nicht, dass ein Notruf abgesetzt wurde. Aufgrund der zunehmenden Beschwerden von Rettungsdiensten besserte Apple daher bei der Unfallerkennung nach.

Die Unfallerkennung ist auf den iPhone 14-Modellen und den neuesten Apple Watch-Modellen verfügbar. Mit Hilfe von Sensoren wie dem Beschleunigungsmesser und dem Gyroskop kann das Gerät einen schweren Autounfall erkennen und automatisch den Notdienst anrufen, wenn der Nutzer bzw. die Nutzerin nicht innerhalb von 20 Sekunden auf einen Alarm reagiert.