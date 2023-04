Anker EverFrost: Mini-Kühl- und Gefrierschrank jetzt im Set mit Solarmodul

Seit Mitte März sucht der neue Mini-Kühl- und Gefrierschrank Anker EverFrost auf Kickstarter nach Unterstützern. Bisher haben schon knapp 2500 Personen zugeschlagen und so mehr als 1,5 Millionen Euro zur Realisierung des Produkts beigetragen. Und ab sofort gibt es ein neues Bundle, bestehend aus dem Anker EverFrost und einem passenden Solarmodul. So könnt ihr euren Mini-Kühlschrank mit Sonnenenergie noch länger betreiben. Via Kickstarter gibt es 29 Prozent Rabatt im Vergleich zum späteren Originalpreis.

Anker EverFrost 33L + 100W Solarpanel ab 799 US-Dollar (umgerechnet: 403 Euro)

Anker EverFrost 43L +100W Solarpanel ab 839 US-Dollar (umgerechnet 431 Euro)

Anker EverFrost 53L + 100W Solarpanel ab 909 US-Dollar (umgerechnet 523 Euro)

Diese Features gibt es