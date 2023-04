Klack: Kleine macOS-App sorgt für tolle mechanische Tastensounds

Das Geräusch einer mechanischen Tastatur kann durchaus befriedigend sein. Aber nicht jeder verwendet ein solches Keyboard mit dem Mac, oder kann auf Reisen mit dem MacBook nicht auf ein solches Peripheriegerät zurückgreifen. Die Lösung für alle Sound-Fans findet sich in der kleinen macOS-App Klack (Mac App Store-Link), die seit Ende März dieses Jahres im Mac App Store zum Download bereitsteht. Klack erfordert einen Einmalkauf in Höhe von 3,99 Euro und kann danach ohne weitere Einschränkungen verwendet werden.

Entwickler Henrik Ruscon hat Klack komplett in Apples Swift geschrieben und konzentriert sich allein auf die Ausgabe von hochwertigen Soundeffekten mechanischer Tastaturen. Im Mac App Store werden die Kernfunktionen von Klack aufgeführt:

High Fidelity-Sound

Eindrucksvolles Spatial Audio

Sofortiges Feedback beim Tippen

Tastenanschläge nach oben/unten

Zufallsgesteuerte Belegung

Anpassbare Schalter

Menubar-App-Erweiterung

Rasend schnelle native Anwendung

Während ich diese Zeilen schreibe, klackern die Tasten meines Magic Keyboards in einer ganz neuen Soundkulisse. Henrik Ruscon stellt insgesamt drei verschiedene Tastatur-Soundeffekte zur Verfügung: Everglide Crystal Purple, Everglide Oreo und NovelKeys Cream. Auch die Lautstärke der Tastatur-Sounds lässt sich in drei verschiedenen Varianten anpassen: Sanft, Balanciert und Laut. So können auch Tastaturanschläge, die mit mehr oder weniger Nachdruck erfolgen, imitiert werden. Vor dem ersten Start hat man Klack im Bereich der Bedienungshilfen der Systemeinstellungen des Macs zunächst den Zugriff auf den Rechner zu erlauben, direkt im Anschluss kann das mechanische Tippen imitiert werden.

Der Entwickler stellt darüber hinaus auch eine optionale Einbindung von Klack in die Menüzeile des Macs zur Verfügung. Von dort aus kann zwischen den drei verschiedenen Tastatur-Sounds ausgewählt sowie die Lautstärke der Geräusche angepasst werden. Auch ein automatischer Start der App beim Hochfahren des Macs und ein optionales Verstecken des Menüleisten-Icons lässt sich in den Einstellungen auswählen.

Wer die Sounds vor dem Kauf der App zunächst anhören möchte, kann die Website des Entwicklers besuchen und dort kleine Sound-Beispiele der drei mechanischen Tastaturen abspielen lassen. Henrik Ruscon hat bereits angekündigt, dass sich fünf weitere Tastatursounds in Arbeit befinden, das Ziel soll schlussendlich bei rund 20 verschiedenen Tastaturgeräuschen liegen. Auch wenn Klack lediglich eine kleine Spielerei ist – großen Spaß macht die Sound-App für Tastaturanschläge durch ihre hervorragende Performance und hochwertigen Soundeffekte allemal.