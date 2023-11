HomeKit-Standortfunktion: Heimatadresse verschiebt sich

Zu einer der praktischen Features von Apples HomeKit gehören standortbasierte Automationen. So lässt sich in der Apple Home-App beispielsweise einrichten, dass eine bestimmte Aktion dann durchgeführt werden soll, sobald man das eigene Zuhause erreicht – wie etwa, die Kaffeemaschine laufen zu lassen oder Licht in der Wohnung einzuschalten.

Schon seit einigen Monaten gibt es allerdings Probleme mit der Standortbestimmung, die für die oben genannten Automationen notwendig ist. In Apple Home lässt sich eine Privatadresse festlegen, für die die Zuhause-Automationen dann gelten. Die Adresse wird allerdings nicht mehr zuverlässig erkannt und weist teilweise Abweichungen von bis zu 500 Metern auf, so dass die standortbasierten Automationen nicht mehr anwendbar sind.

Für die Standortbestimmung verwendet Apple zwei Faktoren: Bluetooth-Geräte, die sich in der Umgebung befinden, sowie die Standorte von WLAN-Netzwerken, die in einer großen Datenbank für WiFi-Zugangspunkte registriert sind. Die ansonsten übliche Standortbestimmung per GPS, wie sie beispielsweise auch für Apple Maps angewandt wird, kommt hier nicht zum Einsatz. Aktuell gibt es offenbar ein Problem bei der HomeKit-Standorterkennung, so dass die für die Automationen benötigten Standortdaten deutlich verschoben sind. Personen, die gerade ihr Zuhause betreten oder verlassen, werden dann nicht mehr zuverlässig erkannt. Die Folge: Die Automationen funktionieren nicht und müssen manuell gestartet werden.

Nicht alle User sind vom Problem betroffen

Interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass offenbar nicht alle User von diesem Problem betroffen sind, sondern die verschobene Standortbestimmung nur bei einigen Personen in unterschiedlicher Ausprägung auftritt. Mittlerweile finden sich jedoch einige Diskussionen in Apples Support-Foren, die erste Lösungsansätze bieten. Letztere bieten aber wohl nur eine kurzfristige Behebung, danach kehrt das Problem in vielen Fällen wieder zurück.

Ein Apple-User namens „marvin-k“ kontaktierte den Apple-Support und erhielt den Lösungsvorschlag, unter „Einstellungen“ → „Allgemein“ → „iPhone übertragen/zurücksetzen“ → „Zurücksetzen“ → „Standort & Datenschutz“ die entsprechenden Einstellungen zu löschen. „Seitdem wird der Standort meines Home wieder korrekt angezeigt und verändert sich auch nicht mehr“, berichtet der Nutzer. Auch ein Neustart des iPhones hat bei einigen Betroffenen zumindest in manchen Fällen dafür gesorgt, dass die Adresse wieder korrekt erkannt wird.

Wer selbst checken möchte, ob das Problem besteht, kann in der Home-App von Apple den Tab „Automation“ auswählen und eine neue Automation erstellen. Im Ereignis-Menü wählt man den ersten Eintrag „Wenn Personen ankommen“ und tippt im folgenden „Wenn“-Menü auf die Privatadresse unter dem Eintrag „Ort“. In diesem Fall sollte sich ein Kartenausschnitt mit dem festgelegten Standort öffnen. Ist dieser deutlich vom eigenen Zuhause verschoben, empfehlen sich die oben genannten Lösungsansätze.