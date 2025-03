Huawei FreeArc: Neue Open-Ear-Kopfhörer für einen sportlichen Lebensstil

Im Rahmen eines Produktlaunches in Malaysia hat Huawei bereits am 18. Februar die neuen und ersten Open-Ear-Kopfhörer des Unternehmens, die Huawei FreeArc, vorgestellt. Ab heute gibt es die ersten Infos und die direkte Verfügbarkeit des neuen und sportlichen Kopfhörer-Modells.

„Die Huawei FreeArc wurden für all jene entwickelt, die eine hohe Klangqualität und ganztägigen Komfort schätzen, dabei aber nicht auf Situationsbewusstsein und Sicherheit verzichten möchten. Die Huawei FreeArc sind so konzipiert, dass Nutzer und Nutzerinnen ein beeindruckendes Klangerlebnis genießen, während sie ihre Umgebung dennoch mit allen Sinnen wahrnehmen können – ob sie nun eine belebte Straße entlanggehen, mit dem Fahrrad durch einen Park fahren oder während eines hektischen Arbeitstages Anrufe entgegennehmen.“

So berichtet Huawei zur Neuerscheinung. Damit die FreeArc komfortabel im Ohr liegen und den ganzen Tag über getragen werden können, wurde das Design sorgfältig ausgearbeitet: Dazu analysierte das Ergonomie-Forschungsteam von Huawei über 10.000 Ohrmuschelkurven und nutzte eine 3D-Ohrdatenbank. Mit einer Präzision im Mikrometerbereich sorgt das Design für einen sicheren, bequemen Sitz, der sich der Form der Ohren anpasst.

Das Design der Huawei FreeArc besteht aus drei Hauptkomponenten: Dem Comfort Droplet, der Acoustic Bean und der C-Bridge. Die C-Bridge aus einer 0,7 mm starken Nickel-Titan-Legierung passt sich verschiedenen Ohrformen an und sorgt so für Komfort. Zudem sind über 80 Prozent der Oberfläche mit weichem, hautfreundlichem Flüssigsilikon überzogen: So bieten die FreeArc dauerhaften Komfort und ein atmungsaktives, offenes Design für zusätzliche Sicherheit.

Immersives Klangerlebnis mit den Huawei FreeArc

Die Huawei FreeArc bieten Sportbegeisterten darüber hinaus auch einen satten Klang für ein motivierendes Workout. Dank einer hochempfindlichen 17 × 12 mm-Treibereinheit, einer symmetrischen Akustikstruktur, einem dynamischen Bass-Algorithmus sowie einem adaptiven Equal-Loudness-Algorithmus wird ein voller Sound, ein tiefer Bass und eine detaillierte Audioleistung geboten. Der Dynamic-Bass-Algorithmus und der Adaptive-Equal-Loudness-Algorithmus passen die Tonausgabe automatisch an, um die Balance zwischen Bässen und Höhen zu schaffen. Das Reverse-Sound-Waves-System sorgt zudem für einen klaren Klang, indem es den Schall direkt in den Gehörgang leitet.

Zudem liefern die Huawei FreeArc unterbrechungsfreie Audioanrufe, sowohl über einen Laptop als auch über das Smartphone. Die Huawei FreeArc gewährleisten robuste, stabile Verbindungen über große Entfernungen hinweg und bieten eine unterbrechungsfreie Leistung in allen Umgebungen. Ausgestattet mit einem Dual-Mikrofon-Setup, verfügen die Huawei FreeArc auch über eine optimierte Tonaufnahme. Die dreifache Geräuschunterdrückung verbessert die Klarheit bei Anrufen, indem sie Umgebungsgeräusche während Telefonaten blockiert. Dieses Design minimiert Windgeräusche effektiv und gewährleistet auch unterwegs eine klare Sprachaufnahme.

Eine Ladung reicht für rund 7 Stunden Musikgenuss

Die Huawei FreeArc sind auch die ersten Kopfhörer des Unternehmens, die über eine Wasserdichtigkeit gemäß Schutzklasse IP57 verfügen. Sie sind mit speziellen wasserdichten Mikrofonen ausgestattet, die Regen und Schweiß beim Joggen, Radfahren, Yoga und vielen weiteren Aktivitäten abweisen. Dank speziellen Resonator-Antennen sind kabellose Verbindungen in einem Büro mit bis zu 100 qm möglich.

Mit einem vollständig geladenen Ladecase lässt es sich darüber hinaus bis zu 28 Stunden oder bis zu 7 Stunden ohne Ladecase Musik hören. Nach einer kurzen Ladezeit von nur 10 Minuten kann man bereits bis zu 3 Stunden ununterbrochen Musik hören. Wer über mehrere Geräte verfügt, kann die FreeArc gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden und nahtlos zwischen ihnen wechseln, und das unter iOS, Windows und Android.

Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei FreeArc sind ab sofort für 119 Euro, darunter auf der Website von Huawei, oder auch bei Amazon, erhältlich. Die Auslieferung soll je nach Farbe zwischen dem 7. und 20. März erfolgen. Zum Marktstart gibt es im offiziellen deutschen Huawei Store sowie im Huawei Flagship Store Berlin ein besonderes Angebot: Beim Kauf erhält man in Deutschland einen 20-Euro-Voucher, so dass der Preis auf 99 Euro sinkt. Das Angebot gilt laut Huawei vom 03. bis zum 24. März dieses Jahres. Auch wir haben bereits ein Testexemplar des Huawei FreeArc angefragt und werden euch hoffentlich schon bald mit eigenen Eindrücken zur Neuerscheinung versorgen können.

HUAWEI FreeArc Open-Ear-Kopfhörer,Bluetooth-Kopfhörer mit Sterling... 140°Dreiecksdesign für optimalen Halt:Die Kopfhörer sind so konstruiert, dass sie beim Workout dank einer optimalen 140°-Dreiecksausbalancierung...

Sterling Sound:Dank des innovativen Open-Ear-Designs kannst du deine Lieblingsmusik hören und dennoch deine Umgebung wahrnehmen – ob beim Sport,...

Fotos: Huawei.