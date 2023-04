Huawei FreeBuds 5: Hochauflösender Klang im ungewöhnlichen Design

Designtechnisch sind wir insbesondere mit den AirPods Pro von Apple sehr verwöhnt. Huawei hat nun die neuen True Wireless-InEars Huawei FreeBuds 5 vorgestellt, die mit einem ungewöhnlichen kurvigen Design aufwarten, das definitiv Diskussionspotential aufweist.

Die Huawei FreeBuds 5 verfügen über ein stromlinienförmiges Design, das laut Hersteller „Komfort und Ästhetik verbindet“. Das Design der Kopfhörer ist das Ergebnis zahlreicher ergonomischer Simulationen und Optimierungen, die sicherstellen, dass sich die Doppel-C-Kurven den Konturen der Ohren anpassen. Der tropfenförmige Stil soll für ein leichteres Tragegefühl eine größere Kontaktfläche zwischen den Kopfhörern und den Ohren bieten.,Der bogenförmige Körper sorgt dafür, dass der Druck gleichmäßig verteilt wird, wenn ein Kopfhörer angetippt wird, so dass Interaktionen schnell und mühelos funktionieren.

Hochauflösender Klang und ANC mit offener Passform

Auch klanglich wollen die Huawei FreeBuds 5 überzeugen: Sie verfügen über einen dynamischen Ultra-magnetischen Treiber, der mit der Bass-Turbo-Technologie ausgestattet ist und dafür sorgt, dass tiefe Töne klar und deutlich werden, mit kraftvollen Basstönen, die bis auf 16Hz abfallen. Der Frequenzgang ist dank der Dual-Circuit-Magnete um 30 Prozent höher als bei der vorherigen Generation. Der dreifach adaptive EQ optimiert die Klangqualität in Echtzeit von 100Hz bis 2000Hz, um Abweichungen zu eliminieren, die durch die Form des Gehörgangs, die Art des Tragens und die Lautstärke verursacht werden. Dies gewährleistet eine gleichbleibend hohe Klangqualität. Zudem unterstützen die Huawei FreeBuds 5 unterstützen die Codecs L2HC und LDAC.

Die Huawei FreeBuds 5 bieten darüber hinaus eine hybride Geräuschunterdrückung mit drei Mikrofonen, die sich an die Ohrform und die Art des Tragens anpasst. Mit dem intelligenten dynamischen ANC sind die InEars in der Lage, Umgebungsgeräusche zu erkennen und den Geräuschunterdrückungsmodus in Echtzeit anzupassen. Das Drei-Mikrofon-Array das Kopfhörers arbeitet mit einem DNN-Algorithmus (Deep Neutral Network) zusammen, um Geräusche während des Telefonierens zu unterdrücken. Stimmen und Gespräche werden dadurch klar und deutlich, egal ob in der U-Bahn, in einem vollen Café oder auf einer belebten Straße.

Die Huawei FreeBuds 5 verfügen über ein personalisiertes Pop-up-Fenster, Widgets für Audiodienste, ein Audio Connection Center und eine Reihe von intelligenten Interaktionen, die von EMUI13 unter Android und der Huawei AI Life-App unterstützt werden. Die FreeBuds 5 haben zudem eine 200 Prozent schnellere Ladezeit als die vorherige Generation: Sie können mit einer vollen Ladung bis zu 30 Stunden genutzt werden, eine 5-minütige Schnellladung ermöglicht bis zu 2 Stunden Musikwiedergabe. Sie unterstützen weiterhin einen schnellen Gerätewechsel und sind nach IPX54 wasser- und staubgeschützt.

Kompatibel mit vielen Geräten

Die Huawei FreeBuds 5 können mit jedem iOS- oder Android-Smartphone verbunden werden. Ein einfacher Kopplungs-Mechanismus ermöglicht es, die Klangqualität der InEars auf jedem Gerät mit Bluetooth zu erleben, unabhängig vom Betriebssystem.

Die Huawei FreeBuds 5 sind ab dem 11. April 2023 in den Farben Silver Frost, Ceramic White und Coral Orange zu einer UVP von 159 Euro auf der Huawei-Website bestellbar und ab dem 17. April 2023 im Huawei Online Store online oder im Huawei Flagship Store Berlin Kurfürstendamm erhältlich. Vom 11. April bis 27. April 2023 erhält man mit dem Code AFB510 außerdem einen 10 Prozent-Rabatt.