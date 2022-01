Im Video: Apple gibt Tipps für Numbers & Keynote

Auf dem YouTube-Kanal Apple Support sind zwei neue Videos online gegangen, die beim Umgang mit Numbers (iOS/Mac) und Keynote (iOS/Mac) helfen. So wird gezeigt, wie man eine Pivot-Tabelle in Numbers anlegt. Eine Pivot-Tabelle kann aus einer Tabelle oder aus einem Zellenbereich in einer Tabellenkalkulation erstellt werden. Die in diesen Zellen verwendeten Daten sind Quelldaten. Die Quelldaten müssen mindestens eine gefüllte Zelle umfassen (bei der es sich nicht um eine Titelzelle handeln darf) und dürfen keine zusammengeführten Zellen enthalten, die sich über benachbarte Zeilen erstrecken. Wenn man aus einem Zellenbereich eine Pivot-Tabelle erstellt, kann man den Bereich später bearbeiten.

Gleichzeitig erklärt Apple, wie man in Keynote eine Präsentation mit mehreren Moderatoren vorführen kann. Als Gastgeber einer Präsentation mit mehreren Moderatoren steuert man die Präsentation genauso wie bei einer Präsentation, die man alleine hält. Als Gastgeber kann man die Präsentation starten und beenden, im Vollbildmodus oder in einem Fenster vorführen, Folien ändern und jederzeit die Moderatornotizen bearbeiten. Wenn man nicht der Gastgeber einer Präsentation ist, hat man eingeschränkte Steuerungsmöglichkeiten für die Präsentation – man kann nur zur nächsten Folie oder zur vorherigen Folie navigieren, währen man die Steuerung mit dem Gastgeber teilt.