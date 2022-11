Im Video: Emergency SOS & WiFi Passwort auf dem iPhone einsehen

Gestern hat Apple bekanntgeben, dass die Emergency SOS-Funktion mit iOS 16.2 im November auch nach Deutschland kommt. Im gleichen Artikel findet ihr zahlreiche Details zur neuen Funktion, die nur für das iPhone 14 und iPhone 14 Pro verfügbar ist. Apple zeigt im folgenden Video, wie der Satelliten-Notruf in der Praxis aussieht.

WiFi Passwort anzeigen

Mit dem Start von iOS 16 kann man sich das WiFi Passwort auch auf dem iPhone anzeigen lassen. In den WLAN-Einstellungen könnt ihr euch das Passwort nach der Authentifizierung via Face ID oder Touch ID im Klartext anzeigen lassen. So funktioniert es.