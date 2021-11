Instagram könnte in Kürze Creator-Abonnements einführen

Patreon oder OnlyFans machen es vor: Gegen eine kleine Gebühr gibt es exklusive Inhalte. Dieses System kommt gut an und immer mehr Anbieter bieten ähnliche Dienste an: Bei YouTube kann man als Kanalmitglied die Creator unterstützen, bei Twitter heißt diese Funktion „Super Follow“. Und in Kürze wird wohl auch Instagram (App Store-Link) ein Creator-Abonnement einführen.

Schon im Sommer hatte Instagram bestätigt, dass man an Funktionen für „Exklusive Stories“ arbeitet. Nun scheint der Start kurz bevor zu stehen, denn der App Store zeigt für die Instagram-App neue In-App-Käufe an: „Instagram Badge“ und „Instagram Subscriptions“. Die Preise liegen zwischen 99 Cent und 4,99 Euro.

Instagram sagt zwar nicht, was der eigentliche Zweck dieser In-App-Käufe ist, aber diese sind wahrscheinlich Teil der Strategie des Unternehmens, die Plattform weiter zu monetarisieren und gleichzeitig den Nutzern und Nutzerinnen eine Möglichkeit zu bieten, den Creatorn, denen sie folgen und lieben, Geld zu geben. Nachdem diese In-App-Käufe im App Store aufgetaucht sind, wird die offizielle Ankündigung der neuen Funktion in naher Zukunft erwartet.

Die Frage an euch: Würdet ihr euren liebsten Instagram-Account mit einem Fan-Abo unterstützen?