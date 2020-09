iOS 14 erklärt: App-Mediathek & Homescreen ausblenden

Wenn ein neues Betriebssystem erscheint gibt es viel Neues zu entdecken. Auch wir finden immer wieder neue Funktionen und Optionen. Heute möchte ich auf zwei Themen eingehen: Das ist zum einen die neue App-Mediathek und die Option, Homescreen-Seiten auszublenden.

Apple schreibt zur App-Mediathek:

Die neue App-Mediathek auf dem Home-Bildschirm ordnet all deine Apps in einer einfachen, leicht zu navigierenden Ansicht. Die Apps werden nach Kategorie sortiert und die Apps, die du am häufigsten verwendest, sind nur einen Tipp entfernt.

Ich habe am Wochenende einige Stunden Zeit investiert, um Hunderte Apps in die App-Mediathek zu schieben. Hier sammle ich ab sofort all die Apps, die ich relativ selten nutze, aber dennoch gerne installiert hätte. Damit mülle ich nicht mehr meinen Homescreen mit Apps und Ordnern voll, sondern kann die selten genutzten Apps einfach in die App-Mediathek schieben.

Die Apps werden in der Mediathek nach Kategorien automatisch sortiert und die vier am meist verwendeten Apps werden direkt angezeigt, alle Apps der selben Kategorien lassen sich mit einem Klick auf den Ordner anzeigen. In der Mediathek könnt ihr auch einfach nach Apps suchen, wobei die Apps der Mediathek auch in der herkömmlichen iOS-Suche berücksichtig werden. Des Weiteren kann man die App von der Mediathek aus wieder auf den Homescreen schieben oder komplett löschen.

Seiten auf dem Homescreen ein- und ausblenden

Nachdem ich mit vielen Klicks zahlreiche Apps in die Mediathek geschoben habe, habe ich festgestellt, dass ich auch eine andere Funktion hätte nutzen können. Mit iOS 14 lassen sich einzelne Homescreen-Seiten nämlich komfortabel ausblenden. Wer sowieso schon einen Homescreen als Ablage nutzt, kann diesen einfach ausblenden.

Aktiviert den „Jiggle-Mode“, also geht in den Bearbeiten-Modus, in dem ihr Apps verschieben und löschen könnt. Klickt dann auf die Punkte am unteren Bildschirmrand, die darauf hinweisen, dass mehrere Homescreen-Seiten verfügbar sind. Nun lassen sich einzelne oder mehrere Seiten einfach ausblenden.

Natürlich könnt ihr diese Aktion zu jeder Zeit wieder rückgängig machen. Die Apps bleiben erhalten und auch die Anordnung der entsprechenden Seiten wird gespeichert – ihr blendet diese lediglich aus. Möglicherweise kann man so zum Beispiel eine komplette Homescreen-Seite mit dem Thema „Reisen“ erstellen und diese nur dann aktivieren, wenn man sie benötigt.

Beachtet: Blendet man eine Home-Seite aus, werden neu geladenen Apps aus dem App Store möglicherweise zur App-Mediathek hinzugefügt. Diese Option könnt ihr in den Einstellungen → Home-Bildschirm prüfen und ändern.

Homescreen ohne Apps möglich

Mit iOS 14 könnt ihr euren Homescreen sehr aufgeräumt präsentieren, denn ihr könnt alle Apps entfernen. So wird nur noch das Dock auf der Unterseite angezeigt. Ob das jetzt sinnvoll ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass es funktioniert.