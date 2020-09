iOS 14: Mit Widgets die Einhand-Daumenbedienung auf großen iPhones optimieren

Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich damals sagte, dass ich kein größeres iPhone als das iPhone 5 möchte. Die 4″ Displaygröße ist perfekt für die Einhand-Daumenbedienung, lediglich die obere linke und untere rechte Ecke war etwas schwierig zu bedienen. Doch die Zeiten sind längst vorbei. Mit dem iPhone 11 Pro Max habe ich mich an das große und durchaus tolle Display gewöhnt.

Eine Einhand-Daumenbedienung ist auf dem großen Bildschirm nur umständlich möglich. Nur mit Hilfsmitteln kann man die oberen App-Icons erreichen. Mit einem Wisch auf den Home-Indikator kann man alles nach unten verschieden und so die oberen Icons einfacher bedienen. In der Praxis mache ich das aber so gut wie nie, sondern nutze einfach meine zweite Hand.

Gerne verweise ich hier noch einmal auf die ansprechende Grafik von Scott Hurff, auf der ihr anschaulich sehen könnt, wie sich die Bedienung mit einer Hand entsprechend der Displaygröße entwickelt hat. Die Grafik hört beim iPhone 6 Plus mit 5,5″ Display auf, allerdings sind die Abmessung zum 11 Pro Max fast identisch, wobei das aktuelle iPhone halt ein vollflächiges Display hat und somit der obere Rand noch unerreichbarer wird.

Mit Widgets die Icons nach unten schieben

Falls ihr euer iPhone wieder mit einer Hand besser bedienen wollt, macht euch die neuen Widgets in iOS 14 zunutze. Die Widget-Auswahl ist aktuell noch begrenzt, wer allerdings die vorhandenen Widgets am oberen Displayrand platziert und darunter die Icons anordnet, erreicht diese komfortabel mit dem Daumen. Hier finde ich zum Beispiel das Akku-Widget ganz praktisch, da dieses beim Klick keine Aktion auslöst und lediglich der Information dient. Gleiches gilt für das Uhr-Widget. Wenn Widgets nicht oft angeklickt werden, kann man sie super mit anderen Apps auf einer Homescreen-Seite für eine Einhandbedienung kombinieren.

Die obere Anordnung finde ich persönlich ziemlich praktisch, um Apps einfach mit einer Hand bedienen zu können. Oben ein breites, zweizeiliges Widget und darunter auf der linken Seite ein Widget, das vier App-Icons ersetzt. Nun kann man die restlichen Apps gut mit dem Daumen erreichen.

Wie sieht euer neuer Homescreen aus? Habt ihr schon unser appgefahren-Widget gesehen?