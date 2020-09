Wetter Widgets mit iOS 14: Bisher noch eine überschaubare Auswahl

Aus meiner Sicht eignen sich die neuen Homescreen-Widgets in iOS 14 vor allem für zwei Arten von Apps: Kalender und Wetter. Natürlich wird es noch viele weitere Widgets geben, die praktische Infos liefern, aber mit diesen beiden dürften wohl ziemlich viele Nutzer etwas anfangen können.

Heute wollen wir mal ein wenig über das Wetter reden. Apple bietet mit seiner Wetter-App ja ein Widget, hier stören mich aber zwei Dinge: Die von Apple verwendeten Daten von „The Weather Channel“ haben sich in der Vergangenheit zumindest hier bei mir in der Region als eher weniger treffend verwiesen. Zudem bietet Apples Wetter-Widget nur einen Überblick über den aktuellen Tag.

Zumindest nach der Ankündigung von iOS 14 im Sommer habe ich ja gehofft, dass sich bei Weather Pro etwas tut und man bis zum Start der Widgets etwas entsprechendes präsentieren kann. Wie ich mittlerweile habe erfahren können, müssen wir uns in dieser Hinsicht absolut keine Hoffnungen mehr machen. Die ursprünglich aus Berlin stammende Wetter-App erhält aktuell nur noch lebenserhaltende Maßnahmen.

Noch keine Widgets von WetterOnline und Wetter.com

Es wird also an der Zeit, sich nach Alternativen umzusehen. Ziemlich populär und mit sehr guten Daten für den deutschsprachigen Raum ist sicherlich WetterOnline (App Store-Link). In Sachen Update und Unterstützung der neuen Widgets liegen uns hier leider noch keine Informationen vor.

Ein optisch sehr vielversprechender Kandidat und ebenfalls mit Daten direkt aus Deutschland ausgestattet ist Wetter.com (App Store-Link). Auch hier gibt es noch keine Widgets, aber zumindest eine Statusmeldung: „Wir benötigen noch etwas Zeit für unser iOS 14 Update, danke für eure Geduld!“

Bereits mit einem Widget ausgestattet ist Weather Line (App Store-Link). Die Anwendung finanziert ihre Premium-Funktionen über ein 22 Euro pro Jahr kostendes Abo, eine dauerhafte Freischaltung aller Funktionen ist für 49,99 Euro erhältlich. Nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, dafür bekommt ihr aber auch eine ziemlich interessante Optik.

Ich hoffe einfach mal, dass sich in den kommenden Wochen noch etwas tun wird. Von meiner in den vergangenen Jahren so geliebten Wetter-App werde ich mich zwar verabschieden müssen, aber vielleicht finden wir alle zusammen ja eine tolle Alternative?