iOS 17: Health-App für das iPad, Gesundheits-Coach im Abo

Dass Apple den Fokus auf Privatsphäre, Sicherheit und zuletzt stark auf Gesundheitsfunktionen legt, ist kein Geheimnis. Mit der Einführung von iOS 17 und iPadOS 17 wird Apple laut Mark Gurman neue gesundheitsbezogene Features einführen.

Erstmals soll die Health-App dann auch auf dem iPad funktionieren. Auf dem größeren Display könnten mehr Daten auf einmal angezeigt werden, zum Beispiel Gesundheitsmetriken, EKG-Ergebnisse, Rezepte und mehr. Ziel von Apple ist es, die Popularität der Health-App im Gesundheitswesen zu steigern, wo Tablets weit verbreitet sind.

Ebenfalls soll ein neuer Emotions-Tracker integriert werden, der über Fragen hinweg den Tagesablauf begleitet. Hier würde auch die gemunkelte Tagebuch-App thematisch passen, an der Apple ja arbeiten soll. Durch eine tiefe Integration ins System könnten Workouts, Standortdaten, Telefonate und mehr für eine ausführliche Auswertung herangezogen werden.

Gesundheits-Coach im Abo?

Perspektivisch möchte Apple laut Gurman das Gesundheitsangebot weiter ausbauen und könnte im nächsten Jahr einen Gesundheits-Coach im Abo anbieten. Der KI-basierte Dienst wird unter dem Codenamen Quartz geführt und soll Nutzer und Nutzerinnen ermutigen mehr Sport zu treiben, Essgewohnheiten zu verbessern und für einen gesünderen Schlaf sorgen. Daten von der Apple Watch könnten genutzt werden, um personalisierte Vorschläge und Coaching-Programme bereitzustellen. Dieser Service soll im Abo kommen und sich über eine monatliche Gebühr finanzieren. Obwohl der Dienst für 2024 geplant ist, warnt Gurman, dass er „gestrichen oder verschoben werden könnte“.

Mark Gurman im Video

Mark Gurman ist einer der bekanntesten Apple-Leaker. Viele werden sicherlich noch nie ein Gesicht zum Namen gesehen haben. In einem Video-Podcast von MacRumors war Gurman zu Gast, klickt euch in das Video – die Person in der Mitte ist Mark Gurman.