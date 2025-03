iOS 18.3.2 und macOS Sequoia 15.3.2 stopfen kritische Sicherheitslücke

Neben iOS 18.3.2 hat Apple gestern Abend auch iPadOS 18.3.2, macOS Sequoia 15.3.2 und visionOS 2.3.2 veröffentlicht. Neue Funktionen gibt es nicht, Apple spricht lediglich von Fehlerbehebungen und Sicherheitskorrekturen.

Auf der aktualisierten Security-Webseite gibt Apple jetzt genau an, welche Sicherheitslücke ausgenutzt und gestopft wurde. In den Sicherheitshinweisen zu den einzelnen Updates heißt es, dass in böser Absicht erstellte Webinhalte aus der Sandbox für Webinhalte ausbrechen können. Der größte Teil des Problems wurde mit iOS 17.2 behoben, aber Apple hat in den neuen Updates eine zusätzliche Korrektur hinzugefügt.

Apple sagt, dass sie Kenntnis von einem Bericht hat, wonach die Schwachstelle „in einem extrem ausgeklügelten Angriff gegen bestimmte Zielpersonen“ ausgenutzt worden sein könnte, obwohl es erwähnenswert ist, dass diese Angriffe vor iOS 17.2 stattfanden.

Updates unbedingt installieren

Obwohl die Sicherheitslücke extrem schwer auszunutzen ist, werden die Updates allen Benutzern und Benutzerinnen dringend empfohlen.