AirPods Pro 3: Diese Funktionen werden erwartet

Apple hat die AirPods Pro 2 im September 2022 vorgestellt und im September 2023 lediglich das Ladecase mit USB-C ausgestattet. Ein Upgrade steht für dieses Jahr an, erwartet werden nämlich die AirPods Pro 3.

Neues Design

Laut aktuellen Berichten arbeitet Apple an einem neuen Design für die AirPods Pro 3, sowohl für die In-Ears als auch für das Ladecase. Während das Design der AirPods Pro 2 weitgehend dem der ersten Generation entsprach, könnte die nächste Iteration eine optische Überarbeitung erhalten. Details sind noch rar, doch Insider gehen davon aus, dass Apple sowohl die Ergonomie als auch die Handhabung verbessern wird.

Besserer Klang und optimierte Geräuschunterdrückung

Mit jeder Generation hat Apple die Klangqualität seiner AirPods verbessert. Die AirPods Pro 3 sollen einen neuen, leistungsstärkeren Audioprozessor erhalten, der für einen noch klareren Klang und eine optimierte Wiedergabe sorgt. Besonders spannend ist das Gerücht, dass Apple die aktive Geräuschunterdrückung deutlich verbessern will. Schon die AirPods Pro 2 bieten beeindruckende ANC-Leistungen – die dritte Generation könnte hier neue Maßstäbe setzen.

Gesundheitsfunktionen: Herzfrequenzüberwachung & mehr

Apple setzt zunehmend auf Gesundheitsfeatures in seinen Geräten. Laut Mark Gurman von Bloomberg könnten die AirPods Pro 3 mit einer Technologie zur Herzfrequenzmessung ausgestattet werden. Ein solches Feature gibt es bereits in den Powerbeats Pro 2, die die Herzfrequenz beim Training überwachen und mit Fitnessgeräten synchronisieren können. Die AirPods Pro 3 dürften dieses Feature auf ein neues Level heben.

Zusätzlich gibt es Berichte, dass Apple an Sensoren arbeitet, die die Körpertemperatur direkt im Gehörgang messen können. Dies wäre ein großer Schritt in Richtung umfassender Gesundheitsüberwachung. Ob diese Funktion bereits in der nächsten Generation integriert wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Zukunftstechnologie: AirPods mit Kameras?

Apple-Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass künftige AirPods mit Infrarotkameras ausgestattet werden könnten. Diese Technologie würde in Kombination mit Vision Pro für ein noch intensiveres räumliches Klangerlebnis sorgen. Allerdings wird diese Neuerung wohl erst 2026 erwartet. Ebenso arbeitet Apple angeblich an AirPods mit kleinen Kameras zur Unterstützung von KI-gestützten Funktionen. Dies soll ein priorisiertes Projekt sein, aber erst in einigen Jahren marktreif sein.

Wann erscheinen die AirPods Pro 3?

Laut Mark Gurman von Bloomberg plant Apple den Release der AirPods Pro 3 für 2025. Andere Quellen behaupten jedoch, dass Apple die neuen Ohrhörer bereits im Mai oder Juni vorstellen könnte. Angesichts widersprüchlicher Leaks bleibt der genaue Erscheinungstermin noch unklar.