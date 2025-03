Apple Account Card wird ausgeweitet: Apple-Guthaben im Wallet anzeigen und aufladen

Die Apple Account Card ist eine einfache und schnelle Möglichkeit zu prüfen, wie viel Guthaben auf dem eigenen Apple Konto noch vorhanden ist. Seit 2022 lässt sich der eigene Apple Account im Wallet ablegen, um so eine Account Card zu erstellen. Diese Funktion ist bisher nur in den USA und Japan möglich.

Laut neuen Infos wird die Apple Account Card jetzt in weiteren Ländern verfügbar gemacht, darunter auch in der Schweiz. Obwohl es längst eine deutsche Anleitung gibt, wie man eine Apple Account Card anlegt, fehlt die Funktion in Deutschland weiterhin. Neben der Schweiz soll die Funktion auch in Großbritannien, Spanien, Italien und Schweden starten. Deutschland bleibt leider außen vor.

Apple Account Card einfach aufladen

Ist die Apple Account Card hinterlegt und aktiviert, kann man sie nutzen, um Einkäufe im Apple Store zu bezahlen. Gleiches gilt auch für Apps, In-App-Käufe, Abonnements und Apple-Services. Mit der Option „Geld hinzufügen“ kann man blitzschnell neues Guthaben kaufen und der Karte hinzufügen. Außerdem wird das Guthaben eingelöster Geschenkkarten der Apple Account Card gutgeschrieben.

Die Apple Account Card zeigt nicht nur das aktuelle Guthaben an, sondern auch alle Transaktionen, die mit der Karte getätigt wurden.

Die Unterstützung für die Apple Account Card in weiteren Ländern ist bereits verfügbar oder soll in Kürze folgen. Auf meinem deutschen iPhone kann ich die Option in der Wallet-App jedenfalls nicht finden – schade.