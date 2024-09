iOS 18 ermöglicht Auswahl der Steuerzentrale in Apple Home

Apple Home arbeitet eigentlich relativ smart, was die Arbeitsverteilung von verschiedenen Steuerzentralen angeht. Sobald mehrere HomePods oder Apple TVs in einem Zuhause aktiv sind, übernimmt eine davon die Verwaltung und Kommunikation mit den Smart Home Geräten. Sollte beispielsweise vom Strom getrennt werden oder aus anderen Gründen nicht erreichbar sein, springt automatisch eine andere Steuerzentrale ein.

Bislang gab es aber keine Möglichkeit, eine bevorzugte Steuerzentrale auszuwählen. Ehrlicherweise gab es dafür bisher auch keinen wirklichen Grund, doch das sieht mittlerweile anders aus. Wenn ihr beispielsweise einen neuen Apple TV oder HomePod mit Matter und Thread im Einsatz habt, sollte dieser durchaus dem Vorzug vor einem alten Apple TV oder HomePod der ersten Generation erhalten.

Genau dafür kann die automatische Auswahl der Steuerzentrale jetzt in der Home-App deaktiviert werden. Dazu findet ihr ab sofort in den Einstellungen des Zuhauses in der Home-App unter „Steuerzentralen & Bridges“ einen neuen Schalter Sobald ihr die automatische Auswahl deaktiviert, könnt ihr im Menü darunter eure bevorzugte Steuerzentrale wählen.

Einen Haken hat die Sache allerdings: Apple lässt uns zwar wissen, dass die Option nur dann angezeigt wird, wenn alle Geräte bereits die neuen Software-Updates installiert haben, so ganz konsistent scheint das aber nicht zu sein. In zwei Home-Umgebungen, in denen alle Steuerzentralen bereits mit den notwendigen Updates versorgt wurden, wird mit der betreffende Schalter noch nicht angezeigt. Woran es liegt, verrät die Home-App wie gewohnt aber nicht.

Wie sieht es rund um diese neue Einstellungen denn bei euch Zuhause aus? Wird die Option in der Home-App bereits angezeigt und macht ihr davon schon Gebrauch? Oder bringt es euch möglicherweise gar keine Vorteil? Schreibt uns eure Erfahrungen gerne in die Kommentare.

