iPadOS 18: Neue Funktion ermöglicht Formatieren externer Speichermedien

Die Entwickler-Beta von iPadOS 18 ist bereits seit einiger Zeit verfügbar. Sie wurde kurz nach der Ankündigung der nächsten Software-Upgrades durch Apple während der WWDC-Keynote veröffentlicht. Eine Funktion, die Apple in aller Stille mit iPadOS 18 eingeführt hat, ist die Möglichkeit, externe Speicher, die mit dem iPad verbunden sind, zu löschen und zu formatieren.

Wenn man in der neuen Dateien-App unter iPadOS 18 mit der rechten Maustaste auf einen externen Speicher klickt oder den Button gedrückt hält und „Löschen“ wählt, sieht man neue Optionen zum Formatieren des Laufwerks: Zu diesen gehören APFS, ExFAT und MS-DOS (FAT), die auch im Festplattendienstprogramm verfügbar sind.

Diese Funktion ist praktisch für fortgeschrittene iPad-User, die häufig mit externen Laufwerken, beispielsweise SSDs, arbeiten und effiziente Tools zur Speicherverwaltung benötigen. Das Timing dieser Aktualisierung ist perfekt, da Apple erst kürzlich Final Cut Pro für ausgewählte iPads und iPhones veröffentlicht hat.

Wohl von vielen Usern gewünschtes iPadOS-Feature

Es scheint, dass Apple Funktionen aus dem Festplattendienstprogramm in die Dateien-App integriert, ähnlich wie bei der Integration von Funktionen der Vorschau-App durch Quick Look. Und auch wenn das hier beschriebene Feature nur wie ein kleines Upgrade aussieht, dürfte es doch eines der am meisten von Nutzern und Nutzerinnen gewünschten Funktionen des neuesten iPad-Betriebssystems sein.

Die Veröffentlichung von iPadOS 18 ist für das Herbst-Event von Apple geplant, bei dem das Unternehmen aller Voraussicht nach auch die iPhone 16-Generation vorstellen wird. Üblicherweise wird die iPhone-Keynote im September abgehalten, auch in diesem Jahr dürften wir in diesem Monat einige neue Produkte und Software von Apple erwarten.