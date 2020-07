iPhone 12: Neue Modelle sollen erst ab Ende Oktober ausgeliefert werden

Zu den neuen iPhone 12-Modellen wurde in den letzten Wochen und Monaten schon so einiges geschrieben. Ausstattung, Modellvarianten, Größen, Zulieferer – die Liste der Prognosen ist lang. Aber wann dürfen wir die neue Generation endlich selbst in den Händen halten? Ein neuer Bericht vom japanischen Magazin Mac Otakara geht davon aus, dass wir uns noch etwas länger als sonst gedulden müssen.

Wie Mac Otakara unter Berufung auf einige Zulieferer-Quellen aus China erfahren haben will, wird die neue iPhone 12-Generation nicht vor Ende Oktober dieses Jahres veröffentlicht werden. Bisher hat Apple traditionell die iPhone-Keynote in den ersten Septemberwochen abgehalten und den Verkauf bzw. die Auslieferung der neuen Modelle dann etwa ein bis zwei Wochen danach gestartet.

iPhone XR war 2018 auch erst ab Oktober erhältlich

In diesem Jahr könnte sich das Release demnach etwas nach hinten verschieben, wenn man dem Bericht von Mac Otakara Glauben schenken mag. Als Grund dafür wird die Coronavirus-Pandemie genannt, die für entsprechende Verzögerungen bei der Fertigung sorgt. Apple könnte die neuen iPhone-Modelle natürlich trotzdem wie gewohnt während einer Keynote oder in anderer Form präsentieren, die Auslieferung würde dann aber trotzdem erst ab frühestens Ende Oktober erfolgen. Auch beim iPhone XR war dies im Jahr 2018 der Fall: Das farbenfrohe iPhone wurde zusammen mit dem iPhone XS (Max) präsentiert und war ab Ende Oktober verfügbar.

Mac Otakara geht außerdem davon aus, dass die iPhone 12-Modelle mit LTE ab Oktober veröffentlicht werden, die 5G-Modelle hingegen erst im November dieses Jahres folgen sollen. Auf Verzögerungen sollte man sich in diesem Jahr daher auf jeden Fall einstellen, wenn man eines der neuen iPhone 12-Modelle in den Händen halten möchte. Der Bericht von Mac Otakara deckt sich mit einigen anderen Meldungen aus der Vergangenheit, die ebenfalls von Verzögerungen in der Produktion und einem späteren iPhone 12-Release ausgingen.