iPhone 14 Plus: Verspäteter Start ist auf Lieferengpässe zurückzuführen

Während das neue iPhone 14, iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max am 16. September in den Handel kommen, startet das iPhone 14 Plus erst am 7. Oktober. Apple hat sich wohl keinen Gefallen damit getan, dieses Modell später starten zu lassen, unter anderem sind die Vorbestellungen für dieses Modell enttäuschend.

Doch warum bietet Apple das iPhone 14 Plus erst drei Wochen nach dem Start der anderen Modelle an? Der Display-Experte Ross Young will erfahren haben, dass für dieses Modell nicht ausreichend Displays geliefert werden konnten. „Wir befragen Panel-Lieferanten und die Lieferkette zu ihren Lieferungen aller flexiblen OLED-Smartphone-Panels und wir haben ab Juni gesehen, dass die Lieferungen des iPhone 14 Plus weit hinter denen der anderen Modelle zurückblieben“, so Young gegenüber Cult of Mac.

Das iPhone 14 Plus richtet sich an Personen, die gerne große Displays nutzen, allerdings nicht den Preis für ein Pro-Modell bezahlen wollen. Das Display im iPhone 14 Plus ist kein ProMotion-Display und bietet lediglich 60 Hz, zudem kommt hier die alte Notch ohne Dynamic Island zum Einsatz.

Wer sich erst jetzt für ein iPhone 14 Plus entscheidet, wird weiterhin am 7. Oktober beliefert. Ebenso stehen alle Farben und Konfigurationen auch zur Abholung im Apple Store am Starttag bereit.