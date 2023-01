iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max bei Apple wieder sofort verfügbar

Wir erinnern uns: Wer nicht direkt zum Verkaufsstart im September zugegriffen hat, musste sich in Geduld üben. Vor allem das iPhone 14 Pro und das iPhone 14 Pro Max waren nur schlecht verfügbar, Wartezeiten von mehr als vier Wochen der Standard. Unter anderem haben die COVID-19-Beschränkungen in China zu einer reduzierten Kapazität geführt. Die starke Nachfragen konnte nicht gedeckt werden.

Die Krise scheint derzeit aber überwunden zu sein. Wer sich für ein iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max interessiert und direkt bei Apple bestellt, kann sein Gerät binnen zwei Tagen in den Händen halten. Die Verfügbarkeit in den Stores scheint zum aktuellen Stand noch nicht so gut zu sein, hier muss man prüfen, ob iPhones auf Lager sind. Bei der Online-Bestellung werden aber fast alle Farben und Speichergrößen in wenigen Tagen ausgeliefert.

Bei Amazon sieht die Verfügbarkeit im Moment noch schlecht aus. Fast alle Modelle und Konfigurationen sind „derzeit nicht auf Lager“. Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation auch bei Amazon entspannen wird.

Quartalszahlen werden spannend

Apple wird in der Nacht vom 2. auf den 3. Februar die Quartalszahlen für das erste fiskalische Quartal 2023 veröffentlichen. Die Zahlen werden sehr spannend, denn hier wird auch das Weihnachtsgeschäft berücksichtig. Da Apple aufgrund von Lieferschwierigkeiten nicht die gewünschte Anzahl an Geräte verkaufen konnte, ist mit einem kleinen Rückgang zu rechnen.