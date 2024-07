iPhone 16 Pro soll erstmals in Indien hergestellt werden

Apple plant, erstmals die kommenden iPhone Pro-Modelle in Indien herzustellen, wie ein neuer Bericht von MoneyControl enthüllt. Das iPhone SE war das erste iPhone, das 2017 erstmals in Indien produziert wurde. Auch die Modelle iPhone 13 und iPhone 14 werden in Indien zusammengebaut, allerdings erst nach dem offiziellen Verkaufsstart. Eine Veränderung trat mit dem iPhone 15 und iPhone 15 Plus ein, die direkt zum Verkaufsstart in Indien hergestellt wurden.

Apple will nun das iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max noch in diesem Jahr in Indien produzieren lassen. Diese Produktion wird von Apples langjährigem Partner Foxconn im Werk in Sriperumbudur, Tamil Nadu, durchgeführt. Der NPI-Prozess (New Product Introduction) soll bald beginnen, gefolgt von der Massenproduktion.

Diese Entscheidung ist Teil einer größeren Strategie von Apple, die Lieferkette zu diversifizieren und die Abhängigkeit von China zu reduzieren. Apple plant, in den kommenden Jahren ein Viertel aller iPhones in Indien zu produzieren, aktuell sind es etwa 14 Prozent. Um die erwartete hohe Nachfrage nach dem iPhone 16 zu decken, plant Apple, bis 2024 insgesamt 90 Millionen Geräte zu produzieren, was eine Steigerung von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr darstellt.

Zusätzlich zu den iPhone-Plänen berichtet MoneyControl, dass Apple erwägt, erstmals iPads in Indien zu produzieren. Es wird auch spekuliert, dass die Produktion der AirPods in Indien Ende des Jahres beginnen könnte.

Foto: concept_central/X.