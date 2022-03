iPhone SE: Unser erster Eindruck des neuen 2022er-Modells

Da ist es also, das neue iPhone SE. 2016 ist das Billig-iPhone erstmals auf dem Markt erschienen, damals noch im Kleid des iPhone 5s mit der Technik des iPhone 6s. 2020 folgt dann die zweite Generation, nun mit dem Gehäuse des iPhone 8 und mit dem Prozessor des iPhone 11. Das SE? Steht mehr oder weniger offiziell immer noch für „Special Edition“.

Nur zwei Jahre nach der zweiten Generation geht heute das neueste iPhone SE (Apple-Webseite) in den Verkauf. Die nunmehr dritte Generation ähnelt äußerlich seinem Vorgänger aufs kleinste Detail. Wieder kommt das Gehäuse des iPhone 8 zum Einsatz, mittlerweile nicht mehr unbedingt der Inbegriff eines modernen Smartphone-Looks.

Wird aus der Special Edition eine Simple Edition?

Vielleicht sollte das SE in iPhone SE gar nicht mehr für Special Edition, sondern viel mehr für Simple Edition stehen. Face ID, ein rahmenloses Display, bis zu drei Kameras und ein großer Buckel auf der Rückseite – all das bekommt man beim neuen iPhone SE nicht. Neu hinzugekommen ist neben dem Prozessor, der auch die Foto-Qualität verbessern soll, eigentlich nur 5G. Für einen Preis von mindestens 519 Euro bekommt man einfach ein einfaches Smartphone von Apple. Vielleicht sollte es auch einfach nur in iPhone umbenannt werden.

Und auch wenn ich mich nicht selbst als Zielgruppe für das iPhone SE sehe, muss ich nach dem Auspacken sagen: Das Teilchen liegt mit seinen abgerundeten Ecken wirklich gut in der Hand. Gerade aufgrund des fehlenden Kamerabuckels ist es gefühlt nur halb so dick, wie mein iPhone 13 Pro. Und mit 144 Gramm ist das iPhone SE ein echtes Leichtgewicht, im Vergleich zum Vorgänger hat es sogar noch mal ein paar Gramm abgespeckt.

Der gleiche Prozessor wie im 1.249 Euro iPhone

Die stärkste Waffe des iPhone SE ist definitiv der Prozessor. Verbaut ist der A15 Bionic Chip, der auch im mehr als doppelt so teuren iPhone 13 Pro zum Einsatz kommt. Und das ist eine echte Wucht. In Geekbench erzielt der Prozessor knapp 1.700 Punkte im Single-Core-Modus und 4.650 Punkte im Multi-Score. Die besten Android-Smartphones kommen hier auf 1.050 respektive 3.350 Punkte. Wobei man einschränkend dazu sagen muss, dass die Top-Modelle von Samsung aufgrund von angeblicher Manipulation derzeit aus den Geekbench-Listen verbannt wurden.

Die Zielgruppe wird sich für diese Zahlen eh nicht interessieren. Die maximale Leistung wird mit ein wenig Social Media und ein paar Spielen ohnehin nicht annähernd ausgereizt. Viel wichtiger: Der A15 Bionic ist genau wie der M1-Prozessor im iPad Air so etwas wie die Altersvorsorge. Er ist die Versicherung dafür, dass das 500-Euro-iPhone auch in Jahren noch mit Updates versorgt wird. Das älteste Gerät, das noch mit iOS 15 ausgestattet wurde, ist das iPhone 6S aus 2015.

Und nun nennt mir bitte ein anderes Smartphone für 500 Euro, das vermutlich auch in sechs Jahren noch ein umfassendes Betriebssystem-Update erhalten wird. Da gibt es einfach nichts. Das iPhone SE ist auch aufgrund dessen wie geschaffen für alle Nutzerinnen und Nutzer, die kein High-End brauchen, sondern einfach nur ein iPhone. Ein Smartphone, auf das sie sich auch in vier oder fünf Jahren noch verlassen können.