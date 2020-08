iTunes-Karten: 10 Prozent Rabatt bei Saturn, 15 Prozent Bonus bei Penny

Am Wochenende haben wir euch schon auf das Angebot bei Penny aufmerksam gemacht. Dort gibt es mal wieder 15 Prozent Bonus on top. Wir wollen euch zudem das Angebot von Saturn näher bringen, hier gibt es endlich mal wieder echten Rabatt. An der Kasse werden 10 Prozent abgezogen, folgende Preise werden aufgerufen.

25 Euro iTunes-Karte für 22,50 Euro kaufen

50 Euro iTunes-Karte für 45 Euro kaufen

100 Euro iTunes-Karte für 90 Euro kaufen

Und welcher Deal ist jetzt besser? Rechnet man die 15 Prozent Bonus in Rabatt um, kommt man auf 13 Prozent. Demnach ist das Angebot bei Penny besser. Sollte ein Saturn für euch besser erreichbar sein, ist aber auch dieses Angebot in Ordnung.

Während man bei Penny auch online zuschlagen kann, ist die Aktion bei Saturn nur im Markt gültig.