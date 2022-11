JOBY Wavo PLUS & Wavo Boom Arm: Neues Zubehör für Vlogging und Streaming

Der Hersteller JOBY ist vor allem unter Content Creators bekannt, die Video- und Audioaufnahmen professioneller gestalten wollen. Nun hat das Unternehmen zwei neue Produkte vorgestellt, das JOBY Wavo Plus, ein Vlogging-Mikrofon, sowie den JOBY Wavo Boom Arm, einen Mikrofon-Arm für Podcasts und Streaming.

Das Wavo PLUS ist ein Einstiegsmikrofon für aufstrebende Kreative, die unkompliziert hochwertige Audioaufnahmen machen wollen. Es wurde für kompakte Premium-Vlogging-Kameras entwickelt und macht eine bessere Audioaufnahmeerfahrung möglich. Der 3,5-mm-Kopfhöreranschluss sowie ein praktischer Lautstärkeregler ermöglichen, Hintergrundgeräusche und unbemerkte Geräusche besser zu überwachen. Das Wavo PLUS ist sensibel genug, um auch die Geräusche einzufangen, und der 100 Hzv-Hochpassfilter schneidet tiefe, leise und störende Geräusche zugunsten einer sauberen Tonspur ab.

Sicherheitsspur und automatische Mikro-Aktivierung

Da der Ton in bestimmten einmaligen Momenten wichtig sein kann, weiß jeder und Wavo PLUS verfügt immer über eine zweite Sicherheitsspur mit -10db als Backup. Da viele Kreative vor allem vor der Kamera aktiv sind, verfügt das Wavo PLUS zudem über eine Batterie-LED auf der Vorderseite, die den Batteriestatus durch eine dreistufige Ampelkennzeichnung von grün bis rot anzeigt, wenn der Akku bald leer ist. Um beim Start der Aufnahme nicht versehentlich zu vergessen, das Mikro anzuschalten, hat das Wavo PLUS einen automatischen Stromversor- gungsmodus, der standardmäßig aktiviert ist. Dieser übernimmt das Ein- und Ausschalten von Wavo PLUS, indem er das Verhalten der Kamera erkennt.

Das JOBY Wavo PLUS ist mit einem USB-Typ-C-Anschluss ausgestattet, der mit Laptops (Mac und PC) verbunden werden kann, um Voiceover aufzunehmen und das Video zu vervollständigen. So wird der Ton im Video nicht nur beim Vloggen, sondern beispielsweise auch bei schönen Landschaftsaufnahmen mit der Drohne hervorragend sein, ganz gleich, wo man gerade unterwegs ist.

JOBY Wavo Boom Arm ergänzt die Kollektion

Der Wavo Boom Arm ist eine stabile und geräuschlose Halterung für Streamer und alle Content Creators, die ein Mikrofon nahe am Mund benötigen, um die Audioqualität zu optimieren. Die Traglast von bis zu einem Kilogramm gewährleistet die Kompatibilität mit allen Arten von Mikrofonen und ermöglicht dank des integrierten 1⁄4″-Kugelkopfes eine einfache Kameramontage für ein bequemes Top-Down-/Technic-Review-Setup.

Der Wavo Boom Arm verfügt über eine mattschwarze Oberfläche, die das Aussehen des Arms abrundet und gleichzeitig die Finger vor versehentlichem Einklemmen schützt, wenn der Arm zur Positionierung bewegt wird. Das Kabel ist sicher unter den integrierten Kabelschlitzen versteckt, die mit individuellem Cover aus Kunststoff in Rot und Schwarz abgedeckt werden können, damit der Arm insgesamt aufgeräumt bleibt. Der Kanal ist breit genug, um die Standard-USB- und ein dickeres XLR-Kabel aufzunehmen.

Der Arm wird mit Gummiabdeckungen an der Ober- und Unterseite des Tisches festgeklemmt, um Abdrücke zu vermeiden. Bei einer Bewegung des Arms bleibt das Mikrofon so immer im eingestellten Winkel des Ku- gelkopfs. Das Gummi erhöht außerdem den Grip auf der Oberfläche und ermöglicht gleichmäßige Bewegun- gen in der gesamten Bandbreite der Bewegungen. Mithilfe einer mitgelieferten Tülle kann der Arm stabil und besonders sicher in der Mitte eines Tisches montiert werden. Die Klemme bietet außerdem praktische Zusatzfeatures mit einer Becher- und einer Kopfhörerhalterung – so bleibt der Arbeitsplatz aufgeräumt und organisiert.

Das JOBY Wavo PLUS Mikrofon und der JOBY Wavo Boom Arm sind ab sofort auf der Website des Herstellers verfügbar. Das Mikrofon ist für 199,99 Euro, der Boom Arm zum Preis von 99,99 Euro erhältlich.