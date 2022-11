Highlights der Woche: Black Friday Rabatte, Satelliten-Notruf ab Dezember & mehr

Obwohl der Black Friday erst am 25. November stattfindet, sind zahlreiche Angebote schon jetzt gestartet. Wir haben euch in den letzten Tagen schon auf die besten Deals aufmerksam gemacht, folgend findet ihr noch einmal einen kleinen Überblick:

Satelliten-Notruf kommt nach Deutschland

Apple hat bekannt gegeben, dass der Sicherheitsdienst Notruf SOS über Satellit ab sofort in den USA und Kanada verfügbar ist. Die Technologie, die für alle iPhone 14 Modelle verfügbar ist, ermöglicht es Nutzern und Nutzerinnen, auch außerhalb der Mobilfunk- und WLAN-Abdeckung Nachrichten an Notdienste zu senden. Darüber hinaus kann man ab sofort die App „Wo ist?“ öffnen und den Standort per Satellit mitteilen. Noch im Dezember soll die Funktion auch hierzulande verfügbar gemacht werden. Mehr Details gibt es hier.

Spannende Themen